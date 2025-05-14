В регионе налаживают совместную работу с экспортерами зерна и другой сельскохозяйственной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, с целью решения вопросов сбыта сельхозпродукции акимат Акмолинской области в рамках своей компетенции прорабатывает вопросы оказания помощи по экспорту зерна в ближнее и дальнее зарубежье.

В феврале текущего года в рамках рабочей поездки главы региона в Эстонскую Республику подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве между Акмолинской областью и зерновым терминалом Muuga Grain Terminal, что открыло новые горизонты для взаимодействия. Теперь у аграриев региона появилась возможность осуществлять экспорт зерна через данный терминал в страны Европы.

С начала текущего года уже два предприятия экспортировали в Италию 5,6 тыс. тонн зерна. Из них 1,6 тыс. тонн в Италию через терминал Эстонии отправило ТОО «Содружество Трейд Восток».

Как отметили в областном акимате, совместная работа с экспортерами зерна и другой сельскохозяйственной продукции продолжается.