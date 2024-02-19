Свыше 77 кг марихуаны изъяли у сбытчиков в Актобе

Один из них был задержан, находясь в состоянии наркотического опьянения

Фото: polisia.kz

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в Актюбинской области пресекли канал поставки наркотиков из южных регионов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

– Так, в Актобе была остановлена автомашина Toyota Alphard под управлением жителя этого города. В результате обыска авто в багажнике обнаружено и изъято 6 полимерных мешков, обмотанных прозрачной скотч-лентой, с марихуаной весом 57,5 кг, – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Далее был задержан еще один мужчина в состоянии наркотического опьянения, в гараже которого обнаружили и изъяли два больших черных пакета с марихуаной весом около 20 кг.

- Наркотики общим весом более 77 кг злоумышленники доставили в регион и хранили их с целью последующего сбыта. Ведётся следствие по установлению других причастных к преступной деятельности, – добавил Амирханов.

Он отметил, что за данное преступление, совершенное в составе организованной преступной группы, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.