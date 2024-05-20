Свыше полутора тонн подпольного алкоголя изъяли на трассе в СКО

Сопроводительных документов на груз у водителя не было

Фото: пресс-служба ДП СКО

В распоряжение оперативников управления по противодействию организованной преступности Департамента полиции Северо-Казахстанской области поступила информация о незаконном обороте контрафактного алкоголя в значительных размерах, сообщает Kazpravda.kz.

"16 мая полицейские совместно с сотрудниками департамента государственных доходов по области задержали на автодороге Астана — Петропавловск на территории Кызылжарского района автомашину "ГАЗель" под управлением 49-летнего петропавловца. Из кузова были изъяты 70 пятилитровых бутылей и 2 680 бутылок объемом по 0,5 литра со спиртосодержащей продукцией. Общий объем изъятой продукции составил 1 690 литров. Сопроводительных документов у владельца не было", - говорится в информации областного ДП.

Материалы по данному факту были переданы в УГД по городу Петропавловск для принятия процессуального решения.

В УБОП напоминают, что нелицензированный алкоголь, не прошедший соответствующие проверки качества, может представлять опасность для жизни и здоровья людей.