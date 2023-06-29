Свыше центнера марихуаны нашли в подвале дома в Петропавловске

Более 100 кг марихуаны изъяли полицейские из подвала дома в городе Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДП СКО

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО задержали двух жителей Петропавловска 36 и 48 лет.

У одного из них в подвале дома по улице Гоголя полицейские изъяли 4 мешка с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это высушенная марихуана общим весом свыше 113 кг.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Предстоит выяснить происхождение столь внушительного объема наркотиков.

Один из фигурантов взят под стражу по подозрению в хранении особо крупной партии наркотиков для сбыта, в отношении второго избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Всего с начала года полицейские области изъяли свыше 600 кг различных наркотических средств, из них более килограмма синтетических.

«Это вторая особо крупная партия марихуаны, изъятая в области с начала года, – сообщает начальник УПН ДП СКО подполковник полиции Иван Терзиди. – Теоретически изъятого веса достаточно, чтобы вовлечь в наркоманию всё население Петропавловска. Напоминаем, что законом за сбыт наркотиков в особо крупном размере предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы».