Сын спас маму, отдав свою печень

Общество
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Любовь Доброта

С разницей в неделю две операции по трансплантации органов проведены в Шымкентской городской клинической больнице № 1.

фото пресс-службы горуправления здравоохранения

Крупнейшее учреждение здравоохранения оказывает высокотехнологичные медицинские услуги, как того требует время. Руководитель управления здравоохранения города Нурлыбек Асылбеков на своей страничке в «Фейсбуке» сообщил, что в многопрофильной больнице, где лечились пациенты с тяжелыми заболеваниями, сделаны две последовательные трансплантации печени и почек и успешно проведена операция по эндопротезированию аневризмы брюшной аорты.

«Вернулись и пополнили ряды квалифицированные специалис­ты, которые ранее работали здесь. В частности, квалифицированные хирурги, такие как Сабитхан Байтемиров, Даурен Кабылов, Тайбек Садыков, Алибеков Батырбек, сегодня работают в городской клинической больнице № 1, демонстрируя свою квалификацию в проведении узкоспециализированных операций», – добавил Нурлыбек Асылбеков.

31 января врачи больницы сделали пересадку печени пациентке 1961 года рождения, страдающей циррозом печени. Донором органа для нее стал 35-летний сын. А 8 февраля хирурги-трансплантологи провели операцию по пересадке почки. Своей здоровой почкой поделился 40-летний мужчина, чтобы спасти жизнь 20-летней дочери, которой медики поставили диагноз «терминальная почечная недостаточность». Состояние реципиентов и доноров после операции по замене органов хорошее, они уже готовятся к выписке из стационара.

Операции по трансплантации органов на базе Шымкентской городской клинической больницы № 1 проводят с 2013 года. Больница стала одной из первых в стране, закупившей все необходимое оборудование и обучившей медицинских работников спасать жизни, казалось бы, безнадежным пациентам.

Проведено 217 трансплантаций почек и 34 трансплантации печени. В 2022 году впервые проведена операция по пересадке печени от трупного донора, что расширило возможности по трансплантации органов. Сегодня коллектив больницы осваивает новые виды оказания высокотехнологичной помощи пациентам. Так, в текущем году впервые проведена операция на сосудах. У больного диагнос­тировали разрыв аневризмы брюшной аорты. При таком состоянии пациент мог не выжить, но своевременно оказанная неотложная помощь, успешно проведенная сложная операция позволили спасти его.

#медицина #Шымкент #операция #транспалнтация

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