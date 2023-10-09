Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы

Он должен будет заплатить штраф

Фото: Kazpravda.kz

В военном суде Алматы вынесли приговор сыну депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Сын мажилисмена Даулета Турлыханова Нурасыл Болат обвинялся в избиении алматинских супругов-юристов Олега Чернова и Анны Дмитриевич. Сегодня суд вынес приговор.

"Признать Нурасыла Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1 и 5 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса, и назначить наказание в виде одного миллиона 700 тысяч тенге", – зачитал судья Дихан Алиаскаров приговор Нурасылу Болату.

Напомним, в феврале 2023 года супруги-юристы в Алматы заявили о своем избиении сыном известного казахстанского спортсмена Даулета Турлыханова.

Позже Даулет Турлыханов опубликовал в Instagram пост с извинениями за поступок своего сына Нурасыла.