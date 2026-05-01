Свыше 20 тыс человек вышли на экологическую акцию в Алматинской области

В Алматинской области стартовала экологическая акция «Дни чистоты», приуроченная к майским праздникам. Кампания направлена на благоустройство туристических маршрутов и охватывает ключевые природные и рекреационные объекты региона.

В первый день акции более 20 тысяч человек, включая представителей 130 организаций, очистили 120 гектаров территории. Работы прошли в Тургенском ущелье, на Тамгалы-Тасе, в районе курорта «Ак-Булак» и «Города кочевников».

За сутки вывезено 340 тонн отходов, задействовано 22 единицы спецтехники.

В перечень маршрутов, где проводится уборка, также вошли знаковые локации - озеро Иссык, Кольсайские озёра, Чарынский каньон, плато Ассы, Первомайские пруды, территории музеев и природно-развлекательных парков.

"Чистота туристических мест – это наглядное отражение имиджа и культуры страны. Каждый гость, наслаждаясь красотой природы, обращает внимание и на уровень её содержания. Чистая и ухоженная среда оставляет у туристов хорошее впечатление и повышает желание вернуться вновь. Поэтому сохранение чистоты региона – обязанность каждого гражданина. Соблюдая простые правила, мы можем внести вклад в благоустройство нашей родной земли», – отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Дополнительно в регионе ведётся озеленение: в 2026 году планируется высадить 220 тысяч деревьев, из которых уже высажено 77 тысяч. С начала года проведено восемь субботников и вывезено более 4 тысяч тонн отходов.