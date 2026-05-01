Свыше 20 тыс человек вышли на экологическую акцию в Алматинской области

Таза Казахстан

За день вывезено 340 тонн отходов, передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат региона

В Алматинской области стартовала экологическая акция «Дни чистоты», приуроченная к майским праздникам. Кампания направлена на благоустройство туристических маршрутов и охватывает ключевые природные и рекреационные объекты региона.

В первый день акции более 20 тысяч человек, включая представителей 130 организаций, очистили 120 гектаров территории. Работы прошли в Тургенском ущелье, на Тамгалы-Тасе, в районе курорта «Ак-Булак» и «Города кочевников».

За сутки вывезено 340 тонн отходов, задействовано 22 единицы спецтехники.

В перечень маршрутов, где проводится уборка, также вошли знаковые локации - озеро Иссык, Кольсайские озёра, Чарынский каньон, плато Ассы, Первомайские пруды, территории музеев и природно-развлекательных парков.

"Чистота туристических мест – это наглядное отражение имиджа и культуры страны. Каждый гость, наслаждаясь красотой природы, обращает внимание и на уровень её содержания. Чистая и ухоженная среда оставляет у туристов хорошее впечатление и повышает желание вернуться вновь. Поэтому сохранение чистоты региона – обязанность каждого гражданина. Соблюдая простые правила, мы можем внести вклад в благоустройство нашей родной земли», – отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев. 

Дополнительно в регионе ведётся озеленение: в 2026 году планируется высадить 220 тысяч деревьев, из которых уже высажено 77 тысяч. С начала года проведено восемь субботников и вывезено более 4 тысяч тонн отходов.

#экология #экоакция #Таза Казахстан

Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
В авангарде мировых стандартов
Вручены государственные награды от имени Президента
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Объединение истинных патриотов
Моя ДНК – наше богатство
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Лад в семье, мир – в общем доме
Одуванчики не отменить
Обращать различия в силу
Выбор Оксаны Зинченко
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Инвестиции в успех
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Для достижения общих целей
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Наши юниоры пишут мировую историю
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Посадили деревья, почистили дворы
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение …
Около миллиона человек приняли участие в акции «Таза Қазақс…
Вклад в зеленый фонд Астаны

