Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф

Эта неожиданная находка «перенесла» его в 90-е годы

Фото: freepik.com

Алматинец Дмитрий Доценко, разбирая старый декор на дверях родительской квартиры, обнаружил интересный лайфхак, который использовал его ныне покойный отец. Он своими руками соорудил молдинги для украшения двери, и в качестве «начинки» использовал газетные вырезки 30-летней давности, передает Kazpravda.kz

Разобрав «трубочки» из газет, Дмитрий стал читать заметки 1995 года.

- Это настоящая капсула времени! Отправляемся прямиком в 1995-ый год, - сказал он, перечисляя события тех лет.

Доллар по 60 тенге; дизтопливо по 10 тенге за литр; Алматы – столица Казахстана; Тараз именовался Жамбылом; заметка о слухах про перенос столицы; анонсы музыкального фестиваля "Азиа Дауысы", приезжала Пугачева, Apple уже тогда пользовался спросом, квартиры по 3 тысячи долларов и др.

- Как будто попал в детство, в 1995 год, мне было 9 лет. Три дня читал эти вырезки. Очень интересно почувствовать атмосферу того времени, - сказал он корреспонденту Kazpravda.kz

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот рилс. Некоторые пишут, что такой декор сейчас очень популярен в дизайне квартир, удивляются мастерству отца Дмитрия, другие вспоминают с ностальгией Алматы тех времен, газеты и другие приятные события жизни и благодарят фотографа за такую машину времени.

Дмитрий Доценко не в первый раз удивляет пользователей соцсетей своими роликами. Ранее он посредством видео рассказал о птицах Алматы.

Фото иллюстративное, от onlyyouqj на Freepik