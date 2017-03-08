​Сюрприз от журналистов

Представители масс-медиа пришли на работу к ничего не подозревающим сотрудницам полиции и вручили девушкам цветы и подарки. Все происходящее телевизионщики снимали на видеокамеру, чтобы затем продемонстрировать сюжет телезрителям.

По словам корреспондента «Казахстан-Кокшетау» Ермека Ельбергенова, идея такого поздравления зародилась в коллективе сотрудников телеканала давно, и мужчины с удовольствием воплотили ее в жизнь. Женщины-полицейские – представительницы одной из самых мужских профессий, а потому телевизионщики не могли оставить их без внимания.

Поздравление журналис­тов стало для девушек настоящим сюрпризом. Старший дознаватель ДВД майор полиции Евгения Шульгина, делясь впечатлениями, приз­налась, что этот день казался обычным, будничным, но к восторгу сотрудниц департамента он неожиданно превратился в праздник.

Сегодня в ДВД Акмолинской области служат более 300 женщин, наравне с мужчинами они исполняют свои нелегкие служебные обязанности, заступают на ночные дежурства, патрулируют улицы, проводят воспитательную работу с несовершеннолетними, участвуют в задержании преступников. А кроме того, принимают активное участие в различных соревнованиях, защищая честь ДВД на спортивных аренах.

В канун женского праздника за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе приказом МВД были поощрены 10 сотрудниц, приказом начальника ДВД области – 227 женщин-полицейских.