​Сюрприз от журналистов

Представители масс-медиа пришли на работу к ничего не подозревающим сотрудницам полиции и вручили девушкам цветы и подарки. Все происходящее телевизионщики снимали на видеокамеру, чтобы затем продемонстрировать сюжет телезрителям.
По словам корреспондента «Казахстан-Кокшетау» Ермека Ельбергенова, идея такого поздравления зародилась в коллективе сотрудников телеканала давно, и мужчины с удовольствием воплотили ее в жизнь. Женщины-полицейские – представительницы одной из самых мужских профессий, а потому телевизионщики не могли оставить их без внимания.
Поздравление журналистов стало для девушек настоящим сюрпризом. Старший дознаватель ДВД майор полиции Евгения Шульгина, делясь впечатлениями, призналась, что этот день казался обычным, будничным, но к восторгу сотрудниц департамента он неожиданно превратился в праздник.
Сегодня в ДВД Акмолинской области служат более 300 женщин, наравне с мужчинами они исполняют свои нелегкие служебные обязанности, заступают на ночные дежурства, патрулируют улицы, проводят воспитательную работу с несовершеннолетними, участвуют в задержании преступников. А кроме того, принимают активное участие в различных соревнованиях, защищая честь ДВД на спортивных аренах.
В канун женского праздника за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе приказом МВД были поощрены 10 сотрудниц, приказом начальника ДВД области – 227 женщин-полицейских.