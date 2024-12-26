Табун лошадей обнаружили в замёрзшем озере в Карагандинской области

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Карагандинской области найдены 47 лошадей, пропавших ранее во время вольного выпаса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В Карагандинской области 47 голов лошадей, находившихся на вольном выпасе, утонули в озере. В полицию Каркаралинского района поступили заявления от жителей одного из населенных пунктов о пропаже принадлежащих им животных.

К поиску пропавшего табуна были привлечены сотрудники полиции и добровольцы из числа местных жителей. Было организовано около 10 поисковых групп, которые обследовали территорию на автомашинах и верхом. Поисковые мероприятия охватили не только Каркаралинский район, но и соседние районы, а также Баянаульский район Павлодарской области. В результате поисков загадка исчезновения табуна разрешилась.

«На одном из степных озер обнаружено 47 лошадей. Владельцы опознали своих животных. По предварительной версии, ночью табун, перемещаясь по степи, вышел на замерзшее озеро. Из-за недостаточной толщины льда животные провалились под воду», – говорится в сообщении.

Департамент полиции Карагандинской области напоминает владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости контроля за выпасом. Самовыгул скота может привести к трагическим последствиям: животные становятся объектами краж, причиной дорожно-транспортных и других происшествий.
 

#происшествия #лошади

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