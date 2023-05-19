Таксист домогался школьницы в Атырау

Как отмечается, сам таксист ничего не скрывает.

Фото: Kazpravda.kz

В Атырау таксист домогался школьницы. Все интимные подробности ученица седьмого класса рассказала своей маме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Ужаснувшись, мать школьницы сразу же сообщила в полицию.

Как отмечается, сам таксист ничего не скрывает.

По словам пресс-секретаря областного департамента полиции Мейрим Ердаулет, сотрудники городской полиции направили дело в суд как "мелкое хулиганство".

Начато расследование по статье 124 Уголовного кодекса РК "Совершение аморальных действий без применения силы в отношении малолетнего ребенка".

Выяснилось, что подозреваемый имеет 6 детей и подрабатывает таксистом на чужом авто.

Если его вина будет доказана, то он может сесть за решетку сроком от 7 до 12 лет.