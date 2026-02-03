Taldau Talks: обсуждены актуальные вопросы в области науки и высшего образования

Сенат,Наука
124

Эксперты высказали мнения о влиянии отечественной науки на развитие страны, эффективное использование потенциала ученых, механизмах финансирования и формирования инновационной экосистемы

Фото от Азамат Серикбаев

Новый выпуск подкаста Taldau Talks уже онлайн. На этот раз эксперты обсудили вопросы, связанные с состоянием и перспективами сферы науки, а также высшего образования в стране, проводимые реформы и вызовы в отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В подкасте, модератором которого выступил спикер Сената Маулен Ашимбаев, приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, декан Narxoz Business School Гульнара Куренкеева и профессор Nazarbayev University Дурвудхан Сураган.

Маулен Ашимбаев отметил, что развитие науки и высшего образования определено Президентом как один из стратегических приоритетов государства. По его словам, инициативы Касым-Жомарта Токаева основаны на повышении качества науки посредством системных реформ, усилении потенциала университетов и результатов научных исследований на реальный экономический рост.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за последние годы в сфере науки и высшего образования ведется системная работа. Создан Национальный совет по науке и технологиям при Президенте страны. Усилен статус Национальной академии наук. Внесены значительные изменения в законодательство о науке и принят новый закон «О науке и технологической политике». Сформированы дополнительные механизмы поддержки ученых, увеличены объемы финансирования отрасли. Надеемся, что такие конкретные шаги будут способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности казахстанской науки и высшего образования», – сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, участники подкаста отметили важность эффективного расходования выделенных средств, коммерциализации результатов науки и усиления прикладных исследований. Особое внимание было уделено влиянию искусственного интеллекта на систему науки и высшего образования, внедрению его в процесс исследований и обучения, трансформации университетов в инновационные центры. В этом направлении, как отметил Маулен Ашимбаев, человеческий капитал имеет особое значение.

«Мы живем в эпоху технологического прорыва. Чтобы эффективно использовать искусственный интеллект и новые технологии, мы должны, прежде всего, подготовить сильные кадры, которые будут обладать критическим и системным мышлением. Наука должна работать не только в академической среде, но и способствовать развитию реального сектора экономики. Как подчеркнул Глава государства, научный потенциал должен быть ориентирован на реальный результат, который послужит во благо развития страны», – отметил председатель Сената.

Особое внимание эксперты уделили вопросам совершенствования образовательной модели, усиления академической самостоятельности и выстраивания эффективного взаимодействия между научным сообществом и бизнесом, а также перспективам обмена опытом с международными партнерами.

Напомним, что Taldau Talks – это подкаст-платформа для открытого диалога. Здесь обсуждаются актуальные вопросы развития страны и практические шаги по реализации задач, поставленных Главой государства.

Посмотреть подкаст полностью можно на официальном YouTube-канале Taldau Talks.

#эксперты #Ашимбаев #наука #Taldau Talks #подкаст

