Там, где рядом с реальностью – чудеса

Мавзолей Асанас (или Асанас-ата – Авт.) – историко-культурный памятник республиканского значения. Расположен он километрах в пятнадцати от аула Айдарлы в Сырдарьинском районе региона. История умалчивает о мастерах, воздвигших постройку. Но в народе говорят, что мавзолей построили каракалпаки, и Асанас-ата тоже был каракалпак, и он – дедушка по материнской линии местного святого угодника ходжи Кожана. А в мавзолее лишь одно захоронение – его внучки.

Первые научные данные о мавзолее встречаются в записях Василия Андреевича Каллаура, русского востоковеда, археолога, исследователя Средней Азии (скончался в 1919 году – Авт.). Каллаур описал древнее городище Асанас и, соответственно, мавзолей Асанас-ата.

Исторические данные о мавзолее Асанас в наше время были опубликованы в 2006 году в сборнике «Сыр елінің мәдени мұралары», авторами которого являются Ж. А. Жонтаева и Ш. Ш. Абдибаев.

В 2005–2007 и в 2008–2011 годах в рамках республиканской программы «Мәдени мұра» во время разведывательной экспедиции института Археологии им. А. Х. Маргулана мавзолей был исследован, внесен в реестр памятников истории и культуры Казахстана, а также в книгу «Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. Кызылординская область». Научно-реставрационные работы на мавзолее Асанас проводились в 1989 и 2000 годах предприятиями «Казреставрация» и «Кызылордареставрация».

Мавзолей Асанас представляет собой однокамерное портально-купольное сооружение, построенное из обожженного кирпича без фундамента. Общие размеры в плане – почти девять метров на семь. Высота купольной части – 6,8 метра. Толщина стен сооружения – 1,2 метра. В качестве кладочного раствора строителями использовался обыч­ный глиняный.

В плане изнутри мавзолей имеет форму квадрата, и каждую его сторону украшают арочные ниши.

Раньше по всему периметру памятника на уровне чуть выше пола было уложено два слоя камышового настила для защиты кладки от соли – земля в этой местности соленая. Во время реставрации было решено оберегать памятник от соли более современными способами.

Купол мавзолея – сфероконической конфигурации, сооружен на круглом барабане. Наверху купола есть световое окно, освещающее погребальную камеру. Пол камеры выложен жженым кирпичом, внутри помещение не оштукатурено. Кстати, во время ремонтных работ в этом помещении установили надгробный памятник с головным убором невесты – саукеле.

Легенда о том, кто такой Асанас-ата, удивляет поворотами событий. И главный герой ее, Мади-Диуана ходжа, который, согласно письменным источникам, был набожным странником, неоднократно совершал хадж.

«Диуана» – арабское слово, которое означает «умный человек». Во время одного из странствий, в которое он отправился пешком, Мади-Диуана в Каракалпакии попросился на постой в дом зажиточного человека. Страннику нужно было отдохнуть.

Хозяева встретили его без особого почтения, для них он был обычным нищим бродягой, и постелили ему на полу в коридоре.

А ночью хозяин дома проснулся от яркого света, и дивный свет этот исходил от спящего гостя. Хозяин дома разбудил жену. Понимая, что их гость не простой человек, они до утра размышляли, что делать, как извиняться за непочтительность и расположить к себе путника? И решили предложить ему в жены свою единственную красавицу-дочь.

Рано утром они рассказали об этом своим шестерым сыновьям, и они с решением родителей не согласились: «Вы хотите отдать нашу красавицу-сестру какому-то бродяге? Вы выжили из ума». И братья решают убить гостя. Но сколько бы раз они ни стреляли из ружей в него, пули в странника не попали.

Гость, тем не менее, от шума проснулся и, увидев, что в него стреляют, поразил всех шестерых братьев одним взглядом– мужчины упали замертво там, где стояли. Но, пожалев хозяев дома, гость спросил: «Оживить ваших сыновей? Или пожелать у Аллаха одного сына, который будет стоить шестерых?»

Тогда они ответили: «Что случилось, то случилось. Они погиб­ли по своей глупости. Дай нам сына, который будет стоить шестерых».

Пожелание гостя было услышано Всевышним, и у четы родился мальчик, который действительно по уму, манерам, взглядам и поступкам стоил шестерых. Он был смелым и мудрым. Это и был Асанас-баба.

Кстати, дочь тех людей, у которых ночевал в Каракалпакии, Мади ходжа замуж все же взял, но, прожив с ней у ее родителей несколько месяцев, отправился в очередное странствие…

Тайны городища

Отметим, что мавзолей Асанас-ата когда-то располагался у входа в древний город Асанас. В письменных источниках город упоминается со времен монгольского нашествия (1220 год). Тогда этот населенный пункт был разгромлен, большая часть населения погибла. Позже Асанас люди восстановили, и просуществовал он до XV века.

«Городище представлено близким к овалу сооружением, места­ми с изломами или прямыми отрезками. Сохранившаяся глубина рва у цитадели достигает четырех метров, а ширина – двадцати. Главные ворота Асанаса расположены с западной стороны.

Внутри городища прослеживаются остатки сооружений в виде оплывших бугров, небольших холмов квадратной формы. Интерес вызывают раскопанные в свое время остатки сооружений из жженого кирпича, расположенные в центральной части городища ближе к южной стене. Помимо этого здесь есть и разноцветная керамика, попадаются фрагменты ювелирных изделий, женских украшений, как, например, бусинка, которая попала в объектив фотоаппарата. Глиняная посуда и другие археологические находки датируют городище VI–XV веками», – говорится об этом историческом памятнике в современных научных источниках.

Сооружения внутри городища строились в округлой форме, толщина их стен – до двух метров, а сохранившаяся высота – до полутора. Внутри одного из них, расположенного на северной стороне, есть склеп, сложенный из кирпича.

Асанас был включен в список объектов Хорезмской экспедиции, участники которой писали, что город был построен огузами, именно они составляли основную часть его населения. Напомним, Хорезмская экспедиция – это экс­педиция по изучению наследия Хорезмского государства, которая проходила в 1937–1991 годах на территории Туркменской ССР, Казахской ССР и Узбекской ССР.

Укрепленные ворота Асанаса расположены в северной, восточной и западной стенах, кроме того, имеется вход и с юга, но не столь защищенный от нашествия врагов. Снаружи городище опоясывает большой ров. В восточной части возвышается цитадель в виде бугра с круглыми склонами, площадью 40 на 50 метров.

«Стратиграфический шурф Асанаса позволил определить, что памятник был обитаем в VII–IX веках и был поселением до XV века», – отмечают ученые в нескольких учебниках по археологии.

Из хозяйственных построек городища Асанас можно отметить хорошо сохранившиеся конструкции печи для обжига кирпичей. По мнению некоторых ученых, причина окончательной «смерти» города связана с изменениями водного режима присырдарьинского региона. Близлежащая река поменяла свое русло. Известно, что в XV веке сформировалось современное русло реки Сырдарьи, а ее древние южные русла Жанадарья и Инкардарья, рядом с которыми было много городов и поселений, стали высыхать.

В рамках празднования в Казах­стане 750-летия Золотой Орды на средневековом городище Асанас под руководством руководителя научно-исследовательского центра «Археология и этнография» при Кызылординском университете имени Коркыт-ата Азилхана Тажекеева были проведены научно-исследовательские работы. В ходе раскопок обнаружены и переданы в фонд областного историко-краеведческого­ музея очень ценные экспонаты – медицинские инструменты для проведения операций.

В частности, до наших дней целиком сохранилась ручная пила доктора. Ручка инструмента обращена вниз, и удобна для захвата ладонью. На кончике рукояти изображена зооморф­ная фигурка. С обеих сторон основной части, прилегающей ближе к рукоятке, вырезаны два крупных и три мелких геометрических элемента в виде колесиков. Археологи не исключают версии, что ручная пила использовалась для резки мелких костей.

Второй экспонат – бронзовая ложка – использовалась для пус­кания крови из вены. Как предполагают ученые-этнографы, об этом свидетельствует остроконечная ручка ложки.

Медицинское оборудование для хирургических операций, найденное в средневековом городище Асанас, схоже с тем, что описывал еще Авиценна в своих трудах. Получается, в низовьях Сырдарьи медицина во времена древнего Асанаса была достаточно развита.

Кстати, городище Асанас считается одним из объектов, к которым может быть проложена тропа «интеллектуального туризма». Пока же здесь путешественников встретишь не каждый день, но если региону удастся поставить на рельсы прогресса сферу туризма, Асанас, несомненно, станет всемирно известной достопримечательностью, как и еще десятки древних городищ Приаралья – Чирик-Рабат, Бабиш-Мола, Жанкент, Сыганак, Баршыкент, Жент и другие.