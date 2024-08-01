Танцевальный ансамбль бабушек из Астаны завоевал призовые места в Кыргызстане

Хореографический ансамбль «Қыздар-ай» Центра активного долголетия занял призовые места на международном конкурсе в Кыргызстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
На конкурсе «Талант Summer FEST KYRGYZSTAN», который проходил с 24 по 28 июля на Иссык-Куле, казахстанки соревновались в народном и классическом танце с более 40 коллективами.
Столичный ансамбль взял призовые места в каждой номинации, а также завоевал главный приз и І место. Коллектив представил зрителям танцы «Әсемдік», «Биле-биле» и «Экспрессия».
Ансамбль состоит из бабушек-танцоров в возрасте от 62 до 76 лет.
«Прошло почти два года с момента создания хореографического ансамбля «Қыздар-ай». Более 20 бабушек-танцоров-любителей пенсионного возраста собираются 3 раза в неделю и тренируются, готовятся. Руководитель художественного коллектива - Ирина Смагулова, специалист со стажем работы в области хореографии более 25 лет. В Кыргызстан поехали 11 бабушек-танцоров из нашего центра. Они выступили на высоком уровне и вернулись с победой»,- сказала ведущий специалист центра Аксулу Нурланова.