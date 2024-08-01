Танцевальный ансамбль бабушек из Астаны завоевал призовые места в Кыргызстане

Культура , Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Хореографический ансамбль «Қыздар-ай» Центра активного долголетия занял призовые места на международном конкурсе в Кыргызстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

На конкурсе «Талант Summer FEST KYRGYZSTAN», который проходил с 24 по 28 июля на Иссык-Куле, казахстанки соревновались в народном и классическом танце с более 40 коллективами.

Столичный ансамбль взял призовые места в каждой номинации, а также завоевал главный приз и І место. Коллектив представил зрителям танцы «Әсемдік», «Биле-биле» и «Экспрессия».

Ансамбль состоит из бабушек-танцоров в возрасте от 62 до 76 лет. 

«Прошло почти два года с момента создания хореографического ансамбля «Қыздар-ай». Более 20 бабушек-танцоров-любителей пенсионного возраста собираются 3 раза в неделю и тренируются, готовятся. Руководитель художественного коллектива - Ирина Смагулова, специалист со стажем работы в области хореографии более 25 лет. В Кыргызстан поехали 11 бабушек-танцоров из нашего центра. Они выступили на высоком уровне и вернулись с победой»,- сказала ведущий специалист центра Аксулу Нурланова.

#Астана #фестиваль #бабушки

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