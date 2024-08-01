Танцевальный ансамбль бабушек из Астаны завоевал призовые места в Кыргызстане

Хореографический ансамбль «Қыздар-ай» Центра активного долголетия занял призовые места на международном конкурсе в Кыргызстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

На конкурсе «Талант Summer FEST KYRGYZSTAN», который проходил с 24 по 28 июля на Иссык-Куле, казахстанки соревновались в народном и классическом танце с более 40 коллективами.

Столичный ансамбль взял призовые места в каждой номинации, а также завоевал главный приз и І место. Коллектив представил зрителям танцы «Әсемдік», «Биле-биле» и «Экспрессия».

Ансамбль состоит из бабушек-танцоров в возрасте от 62 до 76 лет.