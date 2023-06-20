Тариф хотят «подогреть»

Общество
14
Галина Вологодская

В рамках поручения Президента по переходу на политику «тариф в обмен на инвестиции» теплоснабжающая компания Усть-Каменогорска подала заявку на дополнительные затраты примерно в 2,2 млрд тенге.

Проект инвестпрограммы рассчитан на период с июля 2023 года по январь 2024-го. За это время компания планирует снизить показатель износа сетей на 2%, в том числе за счет будущего повышения тарифа – на 0,62%. В целом по предприятию данный показатель составляет почти­ 65%, по девяти участкам – 96–100%! В частности, предстоит отремонтировать эстакаду с магистральными трубопроводами через реку Ульба – одна из опор вызывает у специалистов опасения, ее подмыло течение.

Компания ждет и повышения расценок на свои услуги, чтобы повысить зарплаты сотрудникам. В действующем тарифе предусмотрен средний заработок в 181 тыс. тенге, хотя по области он равен 257 тыс. Только в прошлом году по причине низких зарплат из теплосетей уволилась пятая часть работников.

В целом проект предусматривает повышение тарифа на 34%. Основную финансовую нагрузку коммунальщики предлагают возложить на бюджетные организации, для них тепло может подорожать почти на 69%. Для населения затраты хотят увеличить на 10%, для прочих потребителей, читайте – бизнеса, – на 34%.

Сейчас проект инвестпрограммы изу­чают в областном департаменте по регулированию естественных монополий. На общественных слушаниях горожане, к слову, не стали возражать против дополнительных вложений в ремонты и зарплаты персоналу. Лишь бы не мерз­нуть зимой.

#Усть-Каменогорск #ремонт #ЖКХ #теплосети

Популярное

Все
Разработка двух кокшетауских школьниц – добавка, повышающая питательную ценность кисломолочных продуктов, – заняла третье место на республиканском конкурсе
Люди вовсе не отказались от профессиональных источников информации, просто они повысили требования к скорости ее доставки
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
Борьба с «одиночеством»
Есть такая гвардия!
Библионяня присмотрит
Стена памяти
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
БАКАД запустили в Алматинской области
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В беседе со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожара в резервате «Семей орманы» в области Абай, Глава государства отметил особый вклад волонтеров
Майор полиции поставил на поток сбор денег с нарушителей административного законодательства
Ситуация с пожаром в Абайской области на 13 июня
Наркоплантация укрывалась в зарослях саксаула в Кызылординской области (видео)
Ситуация с пожаром в Абайской области на 14 июня
Премьер поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай
Найден трактор пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Стала известна причина смерти пропавшего тракториста лесхоза в Абайской области
Казахстан успешно завершил процедуру оценки системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Растет число беженцев
Борьба с «одиночеством»
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои…
Люди вовсе не отказались от профессиональных источников инф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]