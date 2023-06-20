Тариф хотят «подогреть»

Проект инвестпрограммы рассчитан на период с июля 2023 года по январь 2024-го. За это время компания планирует снизить показатель износа сетей на 2%, в том числе за счет будущего повышения тарифа – на 0,62%. В целом по предприятию данный показатель составляет почти­ 65%, по девяти участкам – 96–100%! В частности, предстоит отремонтировать эстакаду с магистральными трубопроводами через реку Ульба – одна из опор вызывает у специалистов опасения, ее подмыло течение.

Компания ждет и повышения расценок на свои услуги, чтобы повысить зарплаты сотрудникам. В действующем тарифе предусмотрен средний заработок в 181 тыс. тенге, хотя по области он равен 257 тыс. Только в прошлом году по причине низких зарплат из теплосетей уволилась пятая часть работников.

В целом проект предусматривает повышение тарифа на 34%. Основную финансовую нагрузку коммунальщики предлагают возложить на бюджетные организации, для них тепло может подорожать почти на 69%. Для населения затраты хотят увеличить на 10%, для прочих потребителей, читайте – бизнеса, – на 34%.

Сейчас проект инвестпрограммы изу­чают в областном департаменте по регулированию естественных монополий. На общественных слушаниях горожане, к слову, не стали возражать против дополнительных вложений в ремонты и зарплаты персоналу. Лишь бы не мерз­нуть зимой.