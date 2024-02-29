Тарифы на комуслуги завышали в области Жетісу в несколько раз

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сотрудники природоохранной прокуратуры приняли меры касательно снижения тарифов на вывоз коммунальных отходов в пяти районах области, таких как Панфиловский, Каратальский, Аксуский, Сарканский районы и город Текели.

Прокуроры установили, что уполномоченные органы на протяжении более трех лет не предоставляли в маслихат тарифы для их утверждения. Они устанавливались обслуживающими компаниями самостоятельно и варьировались от 1500 тг до 5 000 тг за 1 кубический метр.

— По акту надзора утверждены новые тарифы для жителей указанных районов, что позволило снизить плату за услуги в 2 раза, а в отдельных случаях в 10 раз. Тем самым, защищены интересы более 100 тысяч потребителей, в том числе 6 тысяч юридических лиц, — пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что работа в данном направлении продолжается и в других населенных пунктах области, в том числе Алакольском, Кербулакском и Сарканском районах.