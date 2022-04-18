Тайник с наркотиками на 25 млн тенге обнаружили в столичной лесополосе (видео)

В столичной лесополосе задержан наркодилер с килограммом синтетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Наряд столичных патрульных полицейских, дежуря на карагандинской трассе на окраине города, обратил внимание на молодого человека, который шел по лесополосе рядом с дорогой и снимал местность на камеру телефона.

Остановив его, полицейские поинтересовались странностью маршрута и целью нахождения в лесном массиве. Мужчина ответил, что идет с кладбища и при этом заметно нервничал.

Решив проверить действия мужчины, патрульные тщательно прочесали местность, используя снимки с его телефона. В результате стражи порядка обнаружили спрятанный под деревом сверток.

Как было установлено в дальнейшем, в пакете находилось более одного килограмма синтетических наркотиков «Мефедрон» и «Альфа-РVР».

Полицейские выяснили, что задержанный доставил «синтетику» в столицу из Алматы и планировал ее продать в Нур-Султане.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование.

Как отметили в столичном Департаменте полиции, количество изъятых в данном случае наркотических средств составляет более шести тысяч разовых доз для наркопотребления, их стоимость на черном рынке составила бы 25 миллионов тенге.

Всего с начала этого года в столице из незаконного оборота изъято более 30 килограммов синтетических наркотиков.

«В борьбе с наркопреступностью делается акцент на выявление фактов сбыта, рекламы наркотиков и транзита через столицу. Нами разработана новая программа «Нұр-Сұлтан – город без наркотиков», в которой предусмотрен ряд мероприятий по усилению противодействия наркотикам», – отметил начальник Департамента полиции Марат Тулебаев.