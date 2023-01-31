Тайный ход черных старателей обнаружили на руднике в Бестобе

Незаконный пролаз на неработающие шахты обнаружили полицейские в поселке Бестобе Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Специально созданные мобильные группы из сотрудников оперативных подразделений и патрульной полиции не только выявляют факты самовольного использования недр и незаконной добычи месторождений в поселке Бестобе, но также предупреждают несчастные случаи.

29 января сотрудники управления полиции города Степногорска на территории заброшенного дома в Бестобе обнаружили пролаз на нижние горизонты шахты. Тайный ход глубиной около 45 метров незаконные старатели тщательно замаскировали, установив специальный ангар из профлиста.

О находке полицейские предупредили акиматы и руководство ТОО «Казахалтын».

Сейчас шахты на руднике не работают, а нижние горизонты подвергнуты естественному затоплению грунтовыми водами. Пролазы, или так называемые «дудки», черные старатели используют для незаконного проникновения в шахты и добычи золотосодержащей руды. При этом тайные ходы не безопасны: старатели рискуют не только здоровьем, но и жизнью. В этом году на горизонтах шахт уже погибли 3 человека.