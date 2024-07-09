«Таза Қазақстан»: в Астане прошла экологическая ярмарка

В Астане в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан» центры активного долголетия при акимате города провели экологическую ярмарку «Аялайық Табиғат», сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

По информации акимата Астаны, такая ярмарка проводится впервые в городе. В экомероприятии, которое проходит в рамках празднования Дня столицы, приняли участие художники и ремесленники центров активного долголетия.

Они выставили на продажу изделия, сделанные своими руками.

«Цель данного мероприятия - сохранение чистоты города и защита экологии. На экологической ярмарке вниманию посетителей были представлены изделия, из переработанных отходов. Эти изделия изготовили своими руками бабушки и дедушки нашего центра. Например, сделаны панели из лотков для яиц, фонарики из пластиковых бутылок, корзины из газет, переработать их и использовать», — сказала руководитель отдела социального обслуживания по району Алматы Центра активного долголетия акимата города Астаны Динара Закир.

По словам организаторов, вырученные средства пойдут на благотворительность.

На ярмарке одной из самых важных инсталляций стало «Древо Жизни», украшенное переработанными материалами в экостиле. Также в ходе мероприятия была организована концертная программа и флешмоб.