Технические огрехи и регистрацию на частное лицо прокомментировали в Гостехслужбе КНБ РК
Жанат Тукпиев
Заместитель директора РГП "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности РК Зекен Исмаилов пояснил, почему сайт, на котором был размещен сертификат безопасности Qaznet Trust Network, был изначально зарегистрирован на частное лицо, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы неоднократно проводили рабочие совещания с операторами связи, где было высказано пожелание с их стороны помочь им в процессе установки. Если кто устанавливал себе сертификат безопасности, ради интереса зайдите на этот сайт, посмотрите, он достаточно простой", – сказал Исмаилов.
Он отметил, что сама процедура установки представляет собой определенный порядок действий, а данный сотрудник разработал инсталлятор.
"Инсталлятор – это программа, которая позволяет с наименьшими усилиями произвести инсталляцию, установку данного сертификата. Он разработал инсталлятор, и так как это была не основная наша задача, он его зарегистрировал на свое имя. На текущий момент этот сайт перерегистрирован в наше подразделение РГП "Национальный координационный центр информационной безопасности", – добавил Исмаилов.
При этом замглавы ГТС прокомментировал то, что сертификат безопасности позволяет декодировать зашифрованный трафик.
"Это происходит в онлайн-режиме. Применяется это только к противоправному контенту. Грубо говоря, никто вашу переписку, историю посещений, страницу социальной сети, пароли не хранит и хранить не собирается. Есть список противоправного контента, который определен предписаниями уполномоченных органов и решениями судов", – подчеркнул Исмаилов.
Также он объяснил, почему к некоторым социальным сетям и новостным сайтам в Казахстане отсутствует доступ.
"Мы все читаем прессу и периодически видим, что у нас происходят проблемы: Facebook, Twitter. У нас в Казахстане происходит, не скажу, что часто, но все-таки бывает. У вас есть оператор связи, а у нас постоянная работа с операторами связи, и все возникающие вопросы мы отрабатываем. Поэтому просьба обратится в Call-центр оператора связи, если вопросы относятся к их зоне ответственности – они сами решают. Если это все-таки как-то относится к сертификату безопасности, блокируется доступ тем, кто не установил сертификат, то мы совместно разбираемся. Любое технологическое решение имеет какие-то огрехи. Сейчас идет процесс апробации", –заключил Исмаилов.
Напомним, что ранее жителей Казахстана попросили установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network для доступа в Интернет. Как заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, технические работы "направлены на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз".