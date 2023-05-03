Технический аудит тепловых сетей в Павлодаре показал, что износ коммуникаций в городе приближается к 90%

Павлодар снабжают теплом три ТЭЦ, две из которых принадлежат АО «Павлодарэнерго» – ключевой снабжающей и теплопередающей компании. В собственности монополиста также находятся магистральные тепловые сети, а вот внутриквартальные состоят на балансе города, но переданы в доверительное управление тепловикам.

Все это вкупе и обследовали специа­листы во время проведения технического аудита. Отметим, что в последние года два местные власти называли такой анализ чуть ли не решением всех проблем и бесконечно указывали, мол, именно его результаты позволят исправить приближающуюся к критической ситуацию в лучшую сторону.

Планы работ на нынешний и следую­щий год действительно позволяют надеяться, что теперь в Павлодаре есть общая картина и понимание того, куда двигаться дальше.

Непосредственно аудит с 2020 по 2022 год выполняли сотрудники ТОО «Павлодартехэнерго» в коллаборации с проектным институтом «Севказэнергопром». По информации заместителя главного инженера ТОО «Павлодарские тепловые сети» (это предприятие – часть АО «Павлодарэнерго») Павла Плетухова, специалисты обследовали 411 км тепловых сетей областного центра, в том чис­ле 111 км, находящих в собственности монополиста, и порядка 300 км (вместе с сетями горячего водоснабжения), переданных тепловикам по договору доверительного управления.

– Специалисты прошли всю территорию, сделали топографическую съемку с тепловизора, определили потери, провели толщинометрию, для чего привлекли другую аккредитованную организацию, указали остаточную толщину всех труб. Полностью зарисовали все схемы, рассчитали нагрузки, – рассказал Павел Плетухов. – Оставшиеся без аудита 300 километров – это частные и бесхозные сети, на которые документация отсутствует в полном объеме. И их обследовать физически невозможно, ибо неизвестно, как и где они пролегают, какими были способ прокладки, вид материала и так далее.

Два главных вывода техаудита – наличие критического износа тепловых сетей (от 83 до 90%) и дефицит теплоэнергии от источников, то есть от ТЭЦ.

Одним из результатов анализа стал меморандум, который подписали акимат города и монополист. В рамках этого документа есть договоренность о том, кто и что будет делать. Например, когда речь идет о внутриквартальных теп­ловых сетях (а именно они находятся в самом плачевном состоянии, поскольку прежде внимание уделяли в первую очередь магистральным сетям), действует такое соглашение: тепловики за свой счет выполняют проектирование сетей, а средства на ремонт выделяются из бюджета (напомним, внутриквартальные сети как раз и находятся в собственности города).

– По результатам аудита определены четыре наиболее уязвимых участка – эти внутриквартальные сети строили еще в 60–70-е годы прошлого века, и по ним больше всего порывов, – говорит замес­титель акима Павлодара Арслан Калияк­баров. – К ремонту уже приступает наш подрядчик – опытная компания ТОО «Ай-Су Мелиорация» совместно с ТОО «Данияр», субподрядной организацией. Всего будет построено 11,7 километра новых сетей, на что из бюджета выделено порядка 3,5 миллиарда тенге. Срок проведения работ – пять месяцев. В этот период 51 многоквартирный жилой дом будет находиться без горячего водоснабжения, но это вынужденная мера для успешного прохождения отопительного сезона в последующие годы. Никогда прежде такого объема работ у нас не было. Ну и, конечно, определен отдельный подрядчик по текущему ремонту сетей после проведения гидроиспытаний – на эти работы выделено 510 миллионов тенге.

Правда, тепловики отмечают, что для сдерживания роста износа в год необходимо выполнять реконструкцию минимум 17 км сетей. Учитывая, что этим летом заменят всего 10 км (после завершения аудита больше просто не успели бы запроектировать и провести экспертизу), говорить об изменении показателя рано. Но вот в последующие годы объемы работ возрастут – и пойдет снижение процента износа.

– На следующий год объем по внутри­квартальным сетям будет в два с половиной раза больше – 26 километров. В целом же за пять лет (перспектива аудита была определена на такой период) есть намерение выполнить реконструкцию 126–130 километров внутриквартальных сетей, – добавил Павел Плетухов. – К слову, в меморандуме прописаны также планы по строительству новых подкачивающих насосных станций, выделение новых мощностей на теплоисточниках, что крайне необходимо растущему городу.

Арслан Калиякбаров также подчеркнул, что на основании техаудита с 1 февраля принято решение о приостановлении выдачи техусловий на подключение к центральному теплоснабжению. Исключение сделали лишь для социальных объектов и строящихся многоквартирных домов.

Проблему частично получится решить благодаря планам по модернизации действующего оборудования ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» – здесь реконструируют бойлерную третьего котлоагрегата, что даст городу 112 гигакалорий. Но это позволит закрыть нынешний дефицит и перспективу потребления на пять лет, не более, причем без учета роста темпов строительства.

Так что городу необходимы дополнительные котлоагрегаты, и по этому вопросу также ведутся переговоры властей и монополистов.