Технологии на службе обществу

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Михаил Тё, Жамбылская область

Активное внедрение информационных технологий, призванных повысить уровень безопасности населения и степень ответственности сотрудников полиции, приносит свои плоды.

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Можно заметить, что в последнее время повсеместно на территории жилых массивов, особенно вблизи объектов среднего и дошкольного образования, активно устанавливаются камеры видеонаблюдения. Все они интегрированы с системами видеонаблюдения органов внутренних дел. Как сообщил заместитель начальника департамента полиции области полковник полиции Бауыржан Удергенов, принятая мера направлена не только на снижение общей преступности и облегчение выявления криминальных элементов в регионе, но и обеспечение безопасности граждан в целом.

В дежурные части департамента полиции области и центр оперативного управления выведено 8 610 видео­камер. При этом в Таразе функционируют 300 камер видеонаблюдения с функцией анализа уровня общественной безопасности BriefCam, которые установлены в минувшем году. Система BriefCam дает возможность выявления нарушений различного характера, в том числе случаев пересечения автомобилями сплошных полос дорожной разметки в режиме реального времени. Также возможен поиск с параметрами фильтрации мужчин, женщин, детей, по цвету одежды, наличию головного убора, на велосипедах или других транспортных средствах, проведение теплового анализа на дорожной полосе и многое другое.

По информации пресс-службы департамента полиции области, число уличного видеооборудования заметно увеличилось за счет нескольких инициа­тив. Так, в рамках инвестиционного проекта ТОО «Freedom Teleсom» ведется установка Wi-Fi-точек и 60 камер видеонаблюдения в шести парках города с выводом изображений в центр оперативного управления. По проекту «Безопасный город» в рамках государственно-частного партнерства в Таразе установлены 1 250 камер видеонаблюдения, 48 пос­тов с автоматизированными комплексами «Сергек». Еще 2 280 камер появились в рамках прог­раммы «Облачное видео­наблюдение» АО «Казахтелеком» в 1 140 подъездах 180 многоквартирных жилых домов города Тараза.

В целях усиления конт­роля за несением службы патрульных нарядов Министерством внутренних дел с конца прошлого года в регионе реализуется проект «Цифровой полицейский» по применению видеорегистраторов на базе смартфонов. Разработано мобильное приложение, позволяющее записывать и транслировать видео в режиме реального времени с выводом изображения в дежурные части органов внутренних дел всех уровней. Приняты меры по обеспечению информационной безопасности: ограничен доступ к видеоданным (редактирование, копирование, удаление) и системным настройкам (выключение GPS-модуля и мобильной сети). Сотрудники департамента полиции области обеспечены 968 видеорегистраторами на базе смартфона. Как отметили в местной полицейской службе, по результатам проекта уже имеется положительный эффект в укреплении служебной дисциплины и повышении персональной ответственности сотрудников.

Для стабилизации уровня аварийности и соблюдения скоростного режима на автодорогах города и облас­ти установлены 50 постов аппаратно-программных комплексов «Автоураган». Плюс к этому успешно функ­ционируют 20 автоматизированных мобильных комплексов «АвтоСканНар МС», а также на балансе департамента полиции имеются 10 мобильных комплексов «Аркан».

По словам полковника полиции Бауыр­жана Удергенова, вся полученная информация в автоматичес­ком режиме передается в центр обработки данных полиции и Единый реестр административных производств Генеральной прокуратуры РК. К примеру, с помощью мобильных комплексов «АвтоСканНар МС» и «Аркан» только за 11 месяцев прошлого года выдано 147 558 предписаний, а благодаря комплексам «Автоураган» – 169 087.

#полиция #безопасность #технологии #видеонаблюдение #Цифровой полицейский

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