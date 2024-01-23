Технологии на службе обществу Статьи 23 января 2024 г. 3:20 32 Михаил Тё, Жамбылская область Активное внедрение информационных технологий, призванных повысить уровень безопасности населения и степень ответственности сотрудников полиции, приносит свои плоды. фото автора Можно заметить, что в последнее время повсеместно на территории жилых массивов, особенно вблизи объектов среднего и дошкольного образования, активно устанавливаются камеры видеонаблюдения. Все они интегрированы с системами видеонаблюдения органов внутренних дел. Как сообщил заместитель начальника департамента полиции области полковник полиции Бауыржан Удергенов, принятая мера направлена не только на снижение общей преступности и облегчение выявления криминальных элементов в регионе, но и обеспечение безопасности граждан в целом. В дежурные части департамента полиции области и центр оперативного управления выведено 8 610 видеокамер. При этом в Таразе функционируют 300 камер видеонаблюдения с функцией анализа уровня общественной безопасности BriefCam, которые установлены в минувшем году. Система BriefCam дает возможность выявления нарушений различного характера, в том числе случаев пересечения автомобилями сплошных полос дорожной разметки в режиме реального времени. Также возможен поиск с параметрами фильтрации мужчин, женщин, детей, по цвету одежды, наличию головного убора, на велосипедах или других транспортных средствах, проведение теплового анализа на дорожной полосе и многое другое. По информации пресс-службы департамента полиции области, число уличного видеооборудования заметно увеличилось за счет нескольких инициатив. Так, в рамках инвестиционного проекта ТОО «Freedom Teleсom» ведется установка Wi-Fi-точек и 60 камер видеонаблюдения в шести парках города с выводом изображений в центр оперативного управления. По проекту «Безопасный город» в рамках государственно-частного партнерства в Таразе установлены 1 250 камер видеонаблюдения, 48 постов с автоматизированными комплексами «Сергек». Еще 2 280 камер появились в рамках программы «Облачное видеонаблюдение» АО «Казахтелеком» в 1 140 подъездах 180 многоквартирных жилых домов города Тараза. В целях усиления контроля за несением службы патрульных нарядов Министерством внутренних дел с конца прошлого года в регионе реализуется проект «Цифровой полицейский» по применению видеорегистраторов на базе смартфонов. Разработано мобильное приложение, позволяющее записывать и транслировать видео в режиме реального времени с выводом изображения в дежурные части органов внутренних дел всех уровней. Приняты меры по обеспечению информационной безопасности: ограничен доступ к видеоданным (редактирование, копирование, удаление) и системным настройкам (выключение GPS-модуля и мобильной сети). Сотрудники департамента полиции области обеспечены 968 видеорегистраторами на базе смартфона. Как отметили в местной полицейской службе, по результатам проекта уже имеется положительный эффект в укреплении служебной дисциплины и повышении персональной ответственности сотрудников. Для стабилизации уровня аварийности и соблюдения скоростного режима на автодорогах города и области установлены 50 постов аппаратно-программных комплексов «Автоураган». Плюс к этому успешно функционируют 20 автоматизированных мобильных комплексов «АвтоСканНар МС», а также на балансе департамента полиции имеются 10 мобильных комплексов «Аркан». По словам полковника полиции Бауыржана Удергенова, вся полученная информация в автоматическом режиме передается в центр обработки данных полиции и Единый реестр административных производств Генеральной прокуратуры РК. К примеру, с помощью мобильных комплексов «АвтоСканНар МС» и «Аркан» только за 11 месяцев прошлого года выдано 147 558 предписаний, а благодаря комплексам «Автоураган» – 169 087. #полиция #безопасность #технологии #видеонаблюдение #Цифровой полицейский