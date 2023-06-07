Технологии против наркоплантаторства

Это новый проект, внедряемый в регионе по инициативе прокуратуры области.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана в 2022 году говорил о необходимости разработки комплексного плана борьбы с наркоманией и нар­которговлей, – напомнили в областной прокуратуре. – Для исполнения задач, поставленных Президентом, под председательством Генерального прокурора Республики Казахстан Берика Асылова проведен расширенный координационный совет касательно незаконного оборота наркотиков, на котором даны конкретные поручения. По инициативе сотрудников нашей прокуратуры совместно с уполномоченными органами разработан проект «Территория без наркотиков», цель которого – повышение эффективности механизмов борьбы путем применения современных подходов.

Для реализации проекта при координации прокуратуры Кызылординской области создана рабочая группа. В ее состав включены прокуроры, полицейские, сотрудники местных исполнительных органов, лесного хозяйства, служб по чрезвычайным ситуациям, телекоммуникаций. Определены задачи каждой организации, участвующей в проекте, нацеленном на профилактику преступлений, связанных с наркотиками.

Работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе идет в усиленном режиме.

– Задействованы все техничес­кие и материальные возможности, изучены космические снимки местности, где есть благоприятные природные условия, например, почва, вода, для выращивания запрещенных к возделыванию растений, – сообщили в прокуратуре области. – В результате комплексной работы под руководством сотрудников прокуратуры на пастбищных землях обнаружено несколько наркоплантаций.

Как рассказали в надзорном органе, люди даже у себя во дворах прямо в населенных пунктах выращивают наркосодержащую коноплю. А некоторые жители сельских округов на землях аграрного назначения сажают сот­ни кустов «травы».

– На территории сельского округа Томенарык Жанакорганского района, например, выявлена посадка в 222 куста запрещенных к возделыванию растений, – рассказали в областной прокуратуре. – В Аральском районе региона выявлено три уголовных правонарушения по факту незаконного обращения с наркотическими средствами.