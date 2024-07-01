Технологию регенерации ткани разработали в Казахстане

Преимущества запатентованного изобретения в том, что стволовые клетки способны модулировать иммунный ответ и активно участвовать в регенерации повреждённых органов и тканей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние 3 года количество зарегистрированных изобретений в РК составило 1 954, из них за 5 месяцев текущего года - 226. Об этом сообщили в Министерстве юстиции, передает Kazpravda.kz

Среди последних зарегистрированных изобретений можно отметить казахстанскую технологию получения клеточных моделей из стволовых клеток синовиальной оболочки человека для регенерации хрящевой ткани.

Синовиальная оболочка – тонкая мембрана, которая выстилает суставы, выделяет смазочную жидкость. Эта разработка является результатом многолетней работы группы ученых Наццентра биотехнологии.

Преимущества запатентованного изобретения в том, что стволовые клетки способны модулировать иммунный ответ и активно участвовать в регенерации повреждённых органов и тканей - изобретение «Способ получения 3D-cфероидов из мезенхимальных стволовых клеток синовиальной оболочки человека для регенерации хрящевой ткани».

В Минюсте также сообщили, что в этом году было зарегистрировано изобретение Жаната Кадырова «Ультразвуковая трость для инвалида по зрению». Изобретение относится к устройствам для инвалидов по зрению для безопасной ориентации в окружающем пространстве.

Кроме того, ученые ТОО «Семизбай-U» изобрели передвижную установку для пожаротушения. Изобретение может быть использовано для нужд рудника и при пожаре отдаленных объектов рудника. В данном изобретении уменьшены габариты установки, повышены мобильность и производительность.

Также, например, из области горного дела Казатомпромом запатентована технология подземного выщелачивания металлов, в частности урана. Как известно, 100% добычи урана в РК осуществляется методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ).

Запатентован робот с искусственным интеллектом для уничтожения сорняков. Искусственный интеллект распознает вид растения и сорняков, определяет места их расположения. Применяя продольные и поперечные ножи, управляемые искусственным интеллектом, все сорняки уничтожаются, срезом их корней. Несрезанными остаются растения, расположенные в защитной зоне.