Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайской области

26 декабря вышли из поселка Степной в Костанай и не вернулись женщина и ребенок. После безрезультатных усилий, поиски 58-летней Натальи Шамаровой и ее 11-летней внучки Яны Салиховой возобновили 27 декабря. По данным акимата, в поисках были задействованы около 120 человек, к ним присоединились два кинологических расчета.

Как выяснилось, женщина с ребенком планировала добраться на попутке в Костанай, чтобы купить продукты.

Сегодня стало известно, что пропавшие найдены мертвыми.

"27 декабря в 11:20 сотрудники сотовой связи «БМП сервис» нашли пропавших бабушку с внучкой. Тела обнаружили в сеновале у соседей около столба сотовой связи в 200 метрах от села Степное. Признаков насильственной смерти не имеется. Задействовано сил и средств: ДЧС (25 л/с и 4ед.), ДП (30 л/с и 1 ед.), В/Ч- 6697, (30 л/с и 1 ед.), волонтёры «ДОС» (4 чел. и 1ед.,), МИО (2 чел. и 1 ед.)" - отметили в ДЧС.



