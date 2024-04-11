Telegram ежемесячно пользуются 900 млн пользователей

Сервис занимает шестое место среди самых используемых приложений в мире, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале
Практически 50% из них открывают приложение ежедневно.
По словам Дурова, мессенджер Telegram продемонстрировал положительный денежный прирост в первом квартале года. Ожидается, что этот год станет прибыльным для сервиса. Это укрепляет позицию Telegram как компании, для которой пользователи находятся на первом месте, подчеркнул он.
«Когда мы начали развивать Telegram двенадцать лет назад, мы верили, что люди по своей природе умны. А умные люди всегда предпочитают свободу и качество Telegram ограничениям и посредственности устаревших приложений. Кажется, мы были правы. Мы всегда верили в вас. Спасибо, что вы верите в нас», – написал основатель мессенджера в своём канале.