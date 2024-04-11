Telegram ежемесячно пользуются 900 млн пользователей

Изображение: Du Rove's Channel

Практически 50% из них открывают приложение ежедневно.

По словам Дурова, мессенджер Telegram продемонстрировал положительный денежный прирост в первом квартале года. Ожидается, что этот год станет прибыльным для сервиса. Это укрепляет позицию Telegram как компании, для которой пользователи находятся на первом месте, подчеркнул он.