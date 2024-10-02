Telegram и раньше раскрывал данные преступников - Дуров

Сооснователь мессенджера уточнил, что «в реальности мало что поменялось»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Telegram и раньше раскрывал данные опасных преступников - их телефоны и IP-адреса, сообщил его сооснователь Павел Дуров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Так он пояснил предыдущий пост от 23 сентября в своем блоге, когда заявил, что Telegram сможет раскрывать эти данные по обоснованным запросам властей стран. Бизнесмен уточнил, что «в реальности мало что поменялось».

Дуров признал, что его пост в блоге мог просигнализировать о серьезных изменениях в Telegram.

«В реальности, мало что поменялось: с 2018 года Telegram мог раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям, в соответствии с политикой конфиденциальности в большинстве стран», - пояснил предприниматель.

«Когда бы мы ни получали корректно оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса и номера телефонов опасных преступников. Этот процесс был налажен задолго до прошлой недели», - добавил он.

Дуров привел статистику: в Бразилии Telegram раскрыли данные по 203 запросам за III квартала 2024 года. В Индии было удовлетворено почти 7 тыс. запросов - страна является крупнейшим рынком для мессенджера, уточнил бизнесмен.

Ранее Дуров говорил, что мера по раскрытию данных касается нарушителей правил Telegram и вводится, чтобы удержать преступников от злоупотребления внутренним поиском мессенджера.