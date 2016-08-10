Телеграмма соболезнования

В телеграмме отмечается, что Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял трагическую весть о многочисленных невинных жертвах в результате террористического акта в Кветте.
«Казахстан категорически осуждает действия международного экстремизма и терроризма, которые угрожают глобальной безопасности. Полностью поддерживаем усилия мирового сообщества в борьбе с распространением этой угрозы», – говорится в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев, разделяя боль утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также всему дружественному пакистанскому народу.
Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента.