Телеграмма соболезнования Статьи 895

В телеграмме отмечается, что Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял трагическую весть о многочис­ленных невинных жертвах в результате террористического акта в Кветте.

«Казахстан категорически осуж­дает действия международного экст­ремизма и терроризма, которые угрожают глобальной безопас­ности. Полностью поддерживаем усилия мирового сообщества в борьбе с распространением этой угрозы», – говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев, разделяя боль утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также всему дружест­венному пакистанскому народу.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента.

