Тело бывшего бойца ММА нашли среди мусорных контейнеров в Актау

Погибший 30-летний Вусал Джафаров являлся экс-бойцом различных турниров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Сети распространяется информация о найденном в городском микрорайоне трупе мужчины.

В мессенджере WhatsApp пользователи пересылают фото бойца смешанных единоборств Вусала Джафарова, труп которого был найден в 3 микрорайоне у мусорных контейнеров. Тело было обезображенным, полностью вздувшимся и почерневшим.

В департаменте полиции подтвердили данную информацию. Труп был обнаружен 20 сентября.

«По факту обнаружения трупа мужчины начато досудебное расследование. Назначена экспертиза. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – детализировали в правоохранительных органах.

Пользователи сообщают, что Вусал Джафаров был избит, тело мужчины пролежало на улице несколько дней.

По данным из открытых источников, Вусал Джафаров родился 10 января 1994 года. Свою профессиональную карьеру начал в 2015 году. Провел четыре боя, из которых в одном одержал победу.

Напомним, 12 сентября, на территории инженерного городка Военного института Сухопутных войск обнаружили тело военнослужащего по контракту без признаков жизни.