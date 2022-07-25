Фото: пресс-служба компании "Алтыналмас"
Происшествия
Тело еще одного черного старателя нашли в шахте рудника Бестобе

В Акмолинской области в неработающей золотодобывающей шахте рудника Бестобе обнаружены незаконные старатели. Один них – без признаков жизни. Об этом сообщили в компании «Алтыналмас», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Трех человек, предположительно промышлявших незаконной добычей золота, специалисты обнаружили при осмотре на глубине 610 метров у ствола шахты «Западная». Один них – без признаков жизни, второй – с многочисленными поверхностными травмами.

Незаконных старателей подняли на поверхность, вызвали медицинских работников и полицию. Всех лиц опознали.

«Погибший и раненый – жители поселка Заводской Акмолинской области, третий – житель поселка Новый Карабулак Акмолинской области. Никто из них не является работником рудника Бестобе. Все трое неоднократно привлекались к ответственности, в том числе за незаконное проникновение на охраняемые объекты», – отметили в пресс-службе компании «Алтыналмас».

Задержанный признался, что все занимались незаконной добычей золотосодержащей руды. По его словам, его подельников завалило камнями: один погиб на месте, второй тяжело ранен (переломы, ушибы).

Донести тело погибшего и пострадавшего до ствола шахты помогли другие черные старатели, оставшиеся в шахте. У погибшего остались двое несовершеннолетних детей.

Шахта не работает уже год, отключены вентиляция и другие инженерные сети, нижние горизонты затоплены грунтовыми водами. Компания «Алтыналмас», которой принадлежит рудник Бестобе, неоднократно предупреждала об опасности нелегальной добычи золота в шахте.

Напомним, 22 июля в этой же шахте был обнаружен труп незаконного старателя. Тело жителя поселка Бестобе было завернуто в спальный мешок и оставлено в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со стволом шахты, где его при обходе обнаружили работники рудника и подняли на поверхность.

 

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