Тело погибшей Салтанат Нукеновой не смогли вывезти из-за приезда российской делегации - адвокат

Фото: скриншот видео Верховного суда

Защитник потерпевшей стороны предположил, что подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов попытались вывезти тело погибшей Салтанат Нукеновой. Однако реализовать преступный умысел им не позволили сотрудники Службы госохраны РК.

«Бишимбаев отправил Байжанова за машиной, чтобы он перегнал машину и поставил в паркинг. Для чего это нужно было? Потому что в паркинг есть прямой доступ из ресторана. Так, минуя всех посетителей, которые уже были в ресторане, и персонал, можно было спокойно спустить Салтанат и донести до машины», – уточнил он.

Администратор «Гастроцентра» написала сообщение Байжанову о том, что сотрудники Службы госохраны РК находятся в заведении в связи с приездом президента России Владимира Путина. В тот роковой день въезд на парковку «Гастроцентра» тоже перекрыли.

«Бишимбаеву и Байжанову также уже доподлинно известно, что сотрудник СГО для своих служебных обязанностей желает осмотреть территорию их ресторана, выезд с территории «Гастроцентра» закрыли. Как бы они не пытались незамеченными вытащить тело Салтанат и положить в машину во внутреннем паркинге, существовали огромные риски быть проверенными на выезде из «Гастроцентра». Затем Бишимбаев и Байжанов решили дождаться ночи, когда все мероприятия завершаться», – пояснил Игорь Вранчев.

Также он добавил, что после долгих раздумий второй подсудимый без предупреждения решил вызвать скорую, чтобы Салтанат оказали медицинскую помощь. А Бишимбаев перед тем, как все стало известно, в отчаянии разыграл попытку суицида.