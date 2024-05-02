Тело погибшей Салтанат Нукеновой не смогли вывезти из-за приезда российской делегации - адвокат

Такое мнение в ходе судебных прений высказал адвокат Игорь Вранчев, сообщает Kazpravda.kz
Защитник потерпевшей стороны предположил, что подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов попытались вывезти тело погибшей Салтанат Нукеновой. Однако реализовать преступный умысел им не позволили сотрудники Службы госохраны РК.
«Бишимбаев отправил Байжанова за машиной, чтобы он перегнал машину и поставил в паркинг. Для чего это нужно было? Потому что в паркинг есть прямой доступ из ресторана. Так, минуя всех посетителей, которые уже были в ресторане, и персонал, можно было спокойно спустить Салтанат и донести до машины», – уточнил он.
Администратор «Гастроцентра» написала сообщение Байжанову о том, что сотрудники Службы госохраны РК находятся в заведении в связи с приездом президента России Владимира Путина. В тот роковой день въезд на парковку «Гастроцентра» тоже перекрыли.
«Бишимбаеву и Байжанову также уже доподлинно известно, что сотрудник СГО для своих служебных обязанностей желает осмотреть территорию их ресторана, выезд с территории «Гастроцентра» закрыли. Как бы они не пытались незамеченными вытащить тело Салтанат и положить в машину во внутреннем паркинге, существовали огромные риски быть проверенными на выезде из «Гастроцентра». Затем Бишимбаев и Байжанов решили дождаться ночи, когда все мероприятия завершаться», – пояснил Игорь Вранчев.
Также он добавил, что после долгих раздумий второй подсудимый без предупреждения решил вызвать скорую, чтобы Салтанат оказали медицинскую помощь. А Бишимбаев перед тем, как все стало известно, в отчаянии разыграл попытку суицида.
«Байжанов ближе к вечеру понял в какую безвыходную ситуацию попал. Что чем дальше он идёт по указке Бишимбаева, тем глубже в плане юридических последствий в будущем он попадает. Если сейчас есть обвинение в неоказании помощи, то в дальнейшем с сокрытием тела это будет прямое соучастие. Ему могли предъявить убийство. На каком-то моменте он соображает и вызывает «скорую». То, что это было неожиданно для Бишимбаева, как раз подтверждается тем, что в этот момент Бишимбаев звонит проститутке, заказывает сауну, общается с женщинами. Он не был в курсе, что Байжанов звонит в «скорую», – резюмировал адвокат.