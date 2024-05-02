Тело погибшей Салтанат Нукеновой не смогли вывезти из-за приезда российской делегации - адвокат

Суд
108
Дана Аменова
Корреспондент

Такое мнение в ходе судебных прений высказал адвокат Игорь Вранчев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео Верховного суда

Защитник потерпевшей стороны предположил, что подсудимые  Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов попытались вывезти тело погибшей Салтанат Нукеновой. Однако реализовать преступный умысел им не позволили сотрудники Службы госохраны РК.

«Бишимбаев отправил Байжанова за машиной, чтобы он перегнал машину и поставил в паркинг. Для чего это нужно было? Потому что в паркинг есть прямой доступ из ресторана. Так, минуя всех посетителей, которые уже были в ресторане, и персонал, можно было спокойно спустить Салтанат и донести до машины», – уточнил он.

Администратор «Гастроцентра» написала сообщение Байжанову о том, что сотрудники Службы госохраны РК находятся в заведении в связи с приездом президента России Владимира Путина. В тот роковой день въезд на парковку «Гастроцентра» тоже перекрыли.

«Бишимбаеву и Байжанову также уже доподлинно известно, что сотрудник СГО для своих служебных обязанностей желает осмотреть территорию их ресторана, выезд с территории «Гастроцентра» закрыли. Как бы они не пытались незамеченными вытащить тело Салтанат и положить в машину во внутреннем паркинге, существовали огромные риски быть проверенными на выезде из «Гастроцентра». Затем Бишимбаев и Байжанов решили дождаться ночи, когда все мероприятия завершаться», – пояснил Игорь Вранчев. 

Также он добавил, что после долгих раздумий второй подсудимый без предупреждения решил вызвать скорую, чтобы Салтанат оказали медицинскую помощь. А Бишимбаев перед тем, как все стало известно, в отчаянии разыграл попытку суицида.

«Байжанов ближе к вечеру понял в какую безвыходную ситуацию попал.  Что чем дальше он идёт по указке Бишимбаева, тем глубже в плане юридических последствий в будущем он попадает. Если сейчас есть обвинение в неоказании помощи, то в дальнейшем с сокрытием тела это будет прямое соучастие. Ему могли предъявить убийство. На каком-то моменте он соображает и вызывает «скорую». То, что это было неожиданно для Бишимбаева, как раз подтверждается тем, что в этот момент Бишимбаев звонит проститутке, заказывает сауну, общается с женщинами. Он не был в курсе, что Байжанов звонит в «скорую», – резюмировал адвокат. 

#суд #убийство #дело #Бишимбаев #Нукенова

Популярное

Все
Адвокат Бишимбаева попросил удалить из зала суда людей с надписями на футболках
Склад загорелся в алматинском "Атакенте"
Крупный складской комплекс и теплицу с новыми технологиями откроют в Шымкенте
Первый казахский детский сад открыли в США
Бектенов: В единстве и солидарности – могучая сила нашего народа
Брат Салтанат Нукеновой на прениях: «Она была нашей маленькой принцессой»
Массовая гибель скота и урожая зафиксирована в Южной Африке
Ещё одно дело Гульмиры Сатыбалды передали в суд
10 человек стали жертвами сильнейшего наводнения в Бразилии
36 человек погибло при обрушении трассы в Китае
Вопросы защиты наследия тюркской культуры обсудили в Азербайджане
Фонд памяти Салтанат Нукеновой появился в Казахстане
Казахстанцы смогут добровольно отказываться от банковских займов и микрокредитов
Рекорд Месси побили в Лиге чемпионов
«Для него все рабы»: Айтбек Амангельды - о Бишимбаеве
Медицинский поезд «Саламатты Казахстан» отправился из Астаны в аулы
Новые поправки в закон о связи разъяснили в Минцифры
Токаев поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов
Аэропорт Астаны временно не будет работать по ночам
Обновился рейтинг WBA
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
Тест на прочность: держаться вместе!
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Полицейский спас жизнь ребенку
Рыбакина уверенно обыграла итальянскую соперницу на супертурнире в Испании
У границы фуры ходят хмуро
Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?
Гибель детей при пожаре в Индере: арестован поджигатель квартиры
В Казахстане дешевеют яйца
На весенне-полевые работы аграриям требуется 1,5 трлн тенге
Долговечность строений зависит от качества стройматериалов
Навигация открылась на судоходных водных путях в Казахстане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева

Читайте также

Экс-глава МВД арестован на 2 месяца
Бишимбаев задал Нукеновой один и тот же вопрос 175 раз – ад…
«Это бесчеловечная жестокость»: адвокат прокомментировала н…
Прокурор назвала фатальную ошибку подсудимого Бишимбаева

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]