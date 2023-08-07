Пропавшую 7-летнюю девочку нашли мертвой в канале в Кызылординской области

Тело пропавшего ребенка обнаружили в канале в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

7 августа в Кармакшинский районный отдел полиции житель села Турмаганбет сообщил о пропаже 7-летней дочери. По словам отца, вечером 6 августа она вышла из дома и не вернулась.

Родители и родственники девочки пытались найти ее самостоятельно. Однако после того, как поиски не дали результатов, они обратились в полицию.

Пропавшего ребенка искал весь личный состав Кармакшинского РОП, спасатели, сотрудники акимата района, волонтеры – всего более 60 человек. Также использовались 2 дрона.

7 августа примерно в 13:00 на канале Үбіс был обнаружен труп пропавшей девочки без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, девочка утонула.

Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.