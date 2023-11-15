Тенге отмечает 30-летие

Введение национальной валюты 15 ноября 1993 года стало фактом, завершающим процесс обретения полной независимости Республики Казахстан. Тенге страна вводила в обращение в сложнейших экономических условиях.

По словам председателя Национального банка Казахстана Тимура Сулейменова, с декабря 1991-го по ноябрь 1993 года состоялся период становления нашей независимости: появились гимн, флаг, герб. Но когда ты расплачиваешься валютой несуществующей страны (советскими рублями. – Прим. ред.), это мешает пониманию того, что масштабное историческое событие – обретение государственного суверенитета – действительно свершилось.

Как создавали первые тенге

В режиме строгой секретности была сформирована творческая группа, которой поручили разработку дизайна новой валюты. В нее вошли художники Тимур Сулейменов, Мендыбай Алин, Агимсалы Дузельханов и Хайрулла Габжалилов.

– Мы получили от художников расписки о неразглашении, своим семьям им пришлось сказать о продолжительной срочной командировке. В дачном комплексе в горах были созданы все условия для творчества, в том числе имелась круглосуточная охрана, – делится воспоминаниями первый председатель Национального банка Казахстана Галым Байназаров.

Перед разработчиками дизайна тенге стояла сложнейшая задача – создать не просто платежное средство, а соединить воедино высшее качество изготовления и аутентичный дизайн, причем в кратчайшие сроки – в течение месяца. Тенге должен был стать проводником культурной и исторической информации. Первую партию казах­станских денежных знаков направили на печать в английскую компанию Harrison&Sons.

На первых банкнотах была утверж­дена портретная галерея. На купюре в один тенге был изображен портрет аль-Фараби, на купюре в три тенге – Суюнбая, в пять тенге – Курмангазы, в 10 тенге – Шокана Уалиханова, в 20 тенге – Абая Кунанбаева, в 50 тенге – Абулхаир-хана и в 100 тенге – Абылай-хана.

Тираж банкнот был отпечатан в течение 120 дней. Банкноты доставлялись в Казахстан в режиме строгой секретнос­ти. Деньги перевозили двумя самолетами Ил-76. За один рейс они доставляли из Лондона по 40 тонн банкнот. Всего было совершено более 40 авиарейсов.

12 ноября 1993 года Президент ­Нурсултан Назарбаев подписал указ о введении национальной валюты.

«…Установить, что с 08.00 часов (время местное) 18 ноября 1993 года тенге становится единственным законным платежным средством в Республике Казахстан. Тенге состоит из 100 тиынов. Наличные деньги в Республике Казахстан находятся в обращении в виде банкнот и монет», – говорилось в тексте указа.

Тенге стал обязательным к приему на территории всей республики.

Банкноты – это сложно

Казахстанские деньги печатались в Англии до 1995-го, а начиная с 19 мая 1995 года все номиналы тенге стали выпускать на Казахстанской банкнотной фабрике.

– Первоначально, когда мы все внедряли, это было только печатное производство, состоящее из нескольких этапов. В целом производство защищенной продукции – реально сложный процесс. Этому в вузах не учат. Мы, например, по роду своей деятельности, берем персонал, который имеет полиграфическое образование, но приходя к нам, он начинает заново учиться, – говорит генеральный директор Казахстанской банкнотной фабрики Жомарт Кажмуратов.

Сейчас банкнотная фабрика имеет опыт по выпуску банкнот 15 номиналов для девяти стран мира. Современные казахстанские банкноты получают высокую оценку от международных экспертов, которые отмечают удачное сочетание искусства и современных технологий в них.

Дизайн банкнот позволяет ощутить историю, культуру и уникальность страны. Благодаря этому Казахстан признается специалистами одной из наиболее передовых стран в мире в области производства банкнот.

Банкноты национальной валюты ­Казахстана удостаивались самых высоких международных наград: первое место в номинации «Лучшая новая банкнота» в 2007 году, звание лучшей новой банкноты выпуска 2011 года, а также 2012 и 2013 годов.

– Наши банкноты признавались лучшими в мире Международной ассоциацией банкнотного сообщества последовательно в течение трех лет. Ни у одной страны такого не было. Я это называю своего рода Оскаром нашей отрасли. Там принцип такой: около двух тысяч экспертов голосуют посредством Интернета и определяют лучшую банкноту, – пояснил Жомарт Кажмуратов.

Где чеканят монеты

Одновременно с началом выпуска бумажных тенге на Казахстанской банкнотной фабрике началась история собственной чеканки монет на базе Ульбинского металлургичес­кого завода в Усть-Каменогорске. В 1999 году Казахстанский монетный двор отчеканил первую коллекционную монету proof из серебра. Эти монеты символично назвали «Рубеж тысячелетия».

Позднее монетный двор освоил технику выпуска монет со вставками из тантала. А в 2011 году предприятие получило официальный инновационный патент на изготовление монет со вставками из этого металла. Сегодня отечественный монетный двор владеет технологиями по изменению цвета тантала.

– Каждый монетный двор считает, что любая технология – это его ноу-хау. И естественно, не очень охотно или абсолютно ею не делится. Мы – единственный монетный двор в мире, который изготавливает монеты с танталом, – сообщил директор Казахстанского монетного двора (КМД) Респуб­лики Казахстан Александр Транов.

Одна из новейших технологий, которую освоили на монетном дворе, – монета с ультравысоким рельефом – «Балхашский окунь». Она из серии «Флора и фауна Казахстана», изготовлена с использованием 3D-печати – голова рыбы выделяется с одной из сторон монеты на 3,5 мм.

Сегодня Казахстанский монетный двор изготавливает коллекционные монеты для Кыргызской Республики, Таджикистана, Республики Беларусь, а также для многих нумизматических компаний.

Цифровое будущее тенге

Сейчас более чем 90 стран мира изу­чают и проводят работу по внедрению цифровых валют. Казахстан – не исключение. Первый этап внедрения цифрового тенге прошел успешно.

Ожидается, что его введение будет способствовать повышению доступнос­ти финансовых услуг, повысит доступ­ность безналичных платежей и прозрач­ность транзакций.

Тридцать лет для национальной валюты – небольшой срок по историческим меркам, но за эти три десятилетия тенге прошел путь от становления в условиях развития рыночных отношений и формирования эффективной банковской системы до признания на мировой арене и интеграции в глобальный рынок. Наступает новая эпоха национальной валюты, которая теперь наряду с наличной и безналичной формами будет иметь хождение в цифровом пространстве.

– Национальная валюта есть отражение национальной экономики. Страна добилась того, что национальной валюте доверяют, в национальной валюте сберегают. Наша задача – продолжить всемерное укрепление национальной валюты и обеспечить ее стабильность, – заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.