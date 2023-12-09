Тенге укрепляется ко всем основным валютам

Причем происходит это уже второй раз подряд, передает Kazpravda.kz

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По итогам уходящей недели тенге укрепляется сразу ко всем основным валютам сообщает DataHub со ссылкой на Нацбанк республики.

Официальный курс доллара на ближайшие дни – 457,61 тенге. Это на 2,54 тенге меньше, чем семью днями ранее.

Официальная стоимость евро сложилась на уровне 493,07 тенге (-8,31 тенге). Нынешнее значение – самое низкое с 22 августа 2023 года.

Рубль на выходных будет стоить 4,99 тенге, и это минус 0,12 тенге к уровню недельной давности.