Тенге укрепляется ко всем основным валютам
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Причем происходит это уже второй раз подряд, передает Kazpravda.kz
По итогам уходящей недели тенге укрепляется сразу ко всем основным валютам сообщает DataHub со ссылкой на Нацбанк республики.
Официальный курс доллара на ближайшие дни – 457,61 тенге. Это на 2,54 тенге меньше, чем семью днями ранее.
Официальная стоимость евро сложилась на уровне 493,07 тенге (-8,31 тенге). Нынешнее значение – самое низкое с 22 августа 2023 года.
Рубль на выходных будет стоить 4,99 тенге, и это минус 0,12 тенге к уровню недельной давности.