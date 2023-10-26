Новые правила по экзаменам на водительские права ввели в Казахстане

Новые правила по приему теоретических экзаменов введены в специализированных центрах обслуживания населения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан"

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Теперь организационно-технологическое сопровождение процедур по приему экзаменов осуществляет госкорпорация "Правительство для граждан". Ранее это делали аутсорсинговые компании.

"В "Правительство для граждан" нередко поступали жалобы от клиентов на некачественный сервис при оказании госуслуг в спецЦОНах. Для исключения подобных инцидентов госкорпорация решила самостоятельно организовывать процесс тестирования. Так повысится не только качество, но и безопасность при его сдаче", – говорится в сообщении.

Также с 16 октября тестирование по теории проводится по новой системе ПДД 3.0. Благодаря ей процесс получения водительских удостоверений становится прозрачным и честным.

"Важно учесть, что при сдаче теоретического экзамена есть возможность аудио- и видеозаписи процесса тестирования. Также проводится биометрическая идентификация личности согласно поправкам в правила приема экзаменов на получение водительских удостоверений", – добавили в "Правительстве для граждан".

Ранее введено видеонаблюдение в экзаменационных кабинетах. Все желающие могут наблюдать за сдачей экзамена как в залах ожидания, так и онлайн.