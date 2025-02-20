Атака на трубопровод ставит под угрозу казахстанские интересы - депутат

Депутат Мажилиса Никита Шаталов разместил пост у себя на странице в Telegram , в котором осудил атаку Украины на КТК, подчеркнув угрозу для экономических интересов страны и стабильности международных отношений, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В понедельник Каспийский трубопроводный консорциум подвергся атаке дронов, и украинская сторона признала свою ответственность за произошедшее. Мотивация нападающей стороны состояла в том, что она оставляет за собой право наносить «удары по стратегическим объектам, которые поддерживают вооружённую агрессию России». В такой позиции есть масса экономических и дипломатических противоречий и вызывает вопрос, зачем в конечном счете это было сделано», - сказал депутат.

Он предположил, что украинская сторона не могла не знать, что 90% нефти, которая проходит по данному трубопроводу, казахстанская, добытая с нашего Тенгизского месторождения, и выгоду от нее получают различные западные компании, экспортирующие сырье в ЕС. При этом данный трубопровод – международный, и в числе акционеров как КазМунайГаз, так и американские «Шеврон», «Эксон Мобил» и итальянская Eni, которые заинтересованы в стабильных поставках.

«Казахстан в российско-украинском конфликте с самого начала занимал нейтральную позицию – мы не поддерживали ни одну из сторон и также соблюдали все санкционные режимы против Российской Федерации. Между нашими странами не прекращались дипломатические контакты, диалог был и на высшем уровне – наш президент Токаев контактировал с Зеленским. На ПМЭФ глава государства отдельно высказывался и о проблеме ЛДНР, назвав их квазигосударственными образованиями, которые согласно уставу ООН, мы не можем признать в качестве отдельных субъектов», - сказал Никита Шаталов.

Он также отметил, что те, кто принимал решение об атаке на инфраструктуру международного консорциума, должны понести наказание за это преступление. Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки и за агрессию в адрес наших интересов, причем ничем не мотивированную и ставящую под сомнение казахстанско-украинские взаимоотношения.