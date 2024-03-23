Теракт в России: Путин поблагодарил Токаева за поддержку

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«️В ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье», - говорится в сообщении Акорды.

Глава государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и вновь подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки.