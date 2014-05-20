Территория деловой активности

Экономика
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Говоря о текущей внешнеторговой политике Казахстана, и. о. директора департамента развития внешнеторговой деятельности МЭБП РК Алия Алимбетова подчеркнула, что работа в данном направлении осуществляется в соответствии с утвержденной Правительством «Программой развития торговли на 2010–2014 годы». В комплексе мер, направленных на улучшение торговых возможностей Казахстана, определены задачи по совершенствованию транспортной инфраструктуры, развитию логистики и усилению транзитного потенциала страны.

Согласно оценкам международных экспертов, в плане притока прямых иностранных инвестиций Казахстан входит в число наиболее привлекательных сфер приложения глобального капитала. На казахстанском рынке в качестве инвесторов присутствуют крупные компании США, Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции, Италии, России, Китая, Японии и других государств. На сегодня уровень прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику, оценивается в пределах 180 млрд. долларов.

Наряду с положительной динамикой инвестиций, растет и уровень внешнего товарооборота республики. Так, по итогам 2013 года, этот показатель составил порядка 132 млрд. долларов. Основными торговыми партнерами Казахстана по-прежнему остаются страны ЕС, занимающие в общем объеме внешней торговли страны львиную долю – порядка 41%. На второй позиции находится Россия, на рынок которой сегодня приходится около 17,9% всей внешней торговли казахстанского бизнеса. Китай в этом списке занимает третье место – 17%, далее идет Швейцария – 4,1% и Украина – 3,3.

Безусловно, для Казахстана как государства, расположенного в центре Евразийского континента, важно участие в региональных и глобальных интеграционных процессах. При этом не менее важно отстаивать интересы отечественных производителей в рамках обсуждения условий интеграции.

– На сегодня по заявкам отечественных производителей и отраслевых государственных органов сформировано и направлено на рассмотрение ЕЭК порядка 15 предложений по изменению ставок таможенных пошлин. Из них принято решением ЕЭК 10 предложений, остальные рассматриваются, – сообщила Алия Алимбетова.

В частности, положительно решен вопрос, касающийся компании «Казмортранс­флот», о снижении ставки грузопассажирских таможенных пошлин от 5 до 0% на постоянной основе. Снижены ставки ввозной таможенной пошлины и на военно-транспортные самолеты, закупаемые Министерством обороны РК из третьих стран. По нулевой ставке таможенной пошлины будет провозить специальный бензин марки «н-гексан» компания «Шымкентмай». Также освобождены от пошлины циклические углеводороды Усть-Каменогорского конденсатного завода.

Было также отмечено, что сегодня Казахстаном совместно с партнерами по ТС ведутся переговоры по формированию зоны свободной торговли с Вьетнамом, Новой Зеландией и со странами ЕАСТ, к которым относятся Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Зона свободной торговли между ТС и третьими странами усилит конкурентные преимущества Казахстана и даст возможность углубить сотрудничество между отечественным и зарубежным бизнесом в сфере фармацевтики и промышленного инжиниринга, а также будет способствовать трансферту технологий.

– Также начата и совместная работа по изучению экономического потенциала либерализации взаимной торговли между странами ТС и Израилем, рассматривается вопрос и по проведению аналогичной работы с Индией и рядом других государств, – отметила спикер брифинга.

Касательно переговоров по вступлению в ВТО, Алимбетова сообщила, что работа в этом направлении находится на завершающей стадии. В частности, повестка двустороннего формата встреч в целом исчерпана. Осталось лишь обсудить блок вопросов в рамках многосторонних переговоров, связанных с отстаиванием мер государственной поддержки аграрного сектора Казахстана. При этом было подчеркнуто, что в этом плане наша страна занимает твердую позицию.

Преимущества Таможенного союза охарактеризовал генеральный директор АО «Центр развития торговой политики» МЭБП РК Руслан Султанов. Очевидные плюсы Евразийской интеграции выражаются в таких факторах, как отсутствие внутренних экономических ограничений, расширение рынка сбыта, а также рост инвестиционной привлекательности, которые в целом способствуют модернизации национальных экономик стран-партнеров. Росту экспортного потенциала Казахстана также будет способствовать решение о единых государственных закупках. Интерес казахстанских предпринимателей в этом очевиден: общий рынок госзакупок превышает отечественный примерно в 26 раз. То есть перед казахстанским бизнесом открывается широкая перспектива получения своей доли заказов в общем объеме госзакупок стран-партнеров.

Интеграция послужила поводом для открытия в нашей стране новых предприятий, ориентированных на емкий рынок ТС, в том числе, в абсолютно новых для Казахстана отраслях – фармацевтике, автомобилестроении и других секторах, обладающих огромным мультипликативным эффектом. К примеру, в 2013 году компания HyundaiAutoTrans экспортировала в Беларусь 318 единиц автомобильной техники, превысив показатель предыдущего года на 22%. В текущем году компания рассчитывает экспортировать в страны ТС уже порядка 11 тыс. легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.

– Что касается роста малого и среднего бизнеса в условиях единого рынка, то повышение таможенных пошлин для товаров третьих стран создало благоприятные условия для деловой активности этой сферы на внутреннем рынке. Неплохую динамику сегодня демонстрируют предприятия легкой и мебельной промышленности, относящиеся традиционно к сфере МСБ, – отметил в заключение руководитель Центра развития торговой политики.

Досжан НУРГАЛИЕВ

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