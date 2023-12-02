Tesla начала продажи пикапа Cybertruck

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Tesla заявляет, что Cybertruck сможет разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде батареи, передает Дойче Велле.

Компания Tesla начала продажи своего пикапа Cybertruck в Северной Америке, объявил владелец американского производителя электромобилей Илон Маск в четверг, 30 ноября.

Самая дешевая версия электрического пикапа будет стоить 60 990 долларов, что значительно больше обещанных в 2019 году 40 тыс. долларов, отмечает агентство Reuters. Самый мощный вариант пикапа — Cyberbeast, а также версии с полным приводом будут доступны покупателям начиная с 2024 года по стартовой цене от 100 и 80 тысяч долларов соответственно.

«Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке», — написал Илон Маск на прошлой неделе на своей странице в соцсети X.

По заверениям компании, автомобиль сможет перевозить более 1,5 тонны грузов, разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде батареи.

Cybertruck — первая новая модель Tesla за почти четыре года.

«С помощью Cybertruck мы вырыли себе могилу», — признавался сам Маск за несколько дней до старта продаж, объясняя, что компании потребуется от года до 18 месяцев прежде, чем продажа пикапа скажется на выручке.

Ранее Маск анонсировал, что Tesla, скорее всего, достигнет годового объема производства около 250 000 пикапов в 2025 году, пишет Reutes. Число бронирований Cybertruck уже достигло 2 миллионов.