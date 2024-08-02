Тихо! Идет экзамен!

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В регионе проходит отбор будущих студентов творческих специальностей

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С утра на третьем этаже одного из таразских вузов суета. Взволнованно переговариваются вчерашние школьники: им предстоит сдать творчес­кий экзамен, который определит, станут ли они в будущем специалистами по разработке дизайна одежды, в сферах рекламы и интерьера.

Кандидатов рассаживают группами на двух широких площадках, соединенных длинным коридором. Им предоставляют мольберты и экзаменационные листы. Предлагают написать акварелью или гуашью натюрморт. У каждой группы он свой.

– Сегодня творческий экзамен сдают 80 человек. На него отводится четыре часа, многие справляются за три, – говорит член экзаменационной комиссии, академик Болыс Уалиев. – В этом году абитуриенты довольно активные, посещали консультации. Это, безусловно, радует.

Каждый абитуриент понимает: конкуренция высокая. Царящую тишину лишь изредка нарушают шаги членов комиссии, звуки ударов кисточек о банку с водой или трения ластика по бумаге. Проходя между сдающими экзамен, можно заметить: уровень подготовки у них разный, многие абитуриенты – самоучки. Одни не могут обойтись без линейки и не выпускают из рук ластик, другие испытывают неудобство, обращаясь с мольбертами, третьи допускают элементарные ошибки в композиции. А некоторые, наоборот, чувствуют себя уверенно, смело смешивают краски, встают с места, чтобы посмотреть на работу со стороны.

Так, выпускница СШ № 7 административного центра Меркенского района Амина Акетай рисует с девяти лет. Девушке нравится также работать на компьютере, поэтому она решила стать дизайнером рекламы.

– Там, где живу, мало учебных заведений дополнительного образования. Я не посещала ни студию, ни кружок рисования. Училась самостоятельно и сегодня чувствую, что не хватает навыков, – признается Амина.

А за соседним мольбертом – Саят Нурлыбек, окончивший таразскую школу № 43. Он увлекся рисованием совсем недавно. Парень считает: профессия дизайнера очень интересная, но не из легких, как кажется на первый взгляд, поскольку требует огромного терпения, скрупулезности, нестандартного мышления и креативности.

– В будущем хотел бы разрабатывать дизайн интерьера. Люди хотят жить в красоте и комфорте, но не знают, как дос­тичь желаемого. И тогда им на помощь приходят специалисты по дизайну, – замечает Саят Нурлыбек.

В числе первых, кто сдал свою работу, оказалась Диана Еркебай из городской школы им. Толе-би. Она мечтает стать дизайнером одежды и верит, что у нее это получится.

– В профессиональной среде мы выделяем тех, кто хорошо рисует, и тех, кто что-то придумывает. Первых называют рисовальщиками, вторых – художниками. Кем станут нынешние абитуриенты – покажет время. Я заметил, что хотя у кого-то нет соответствующей подготовки, зато есть стремление к обучению и заинтересованность. Это важно. У меня тоже не все сразу получалось. Только на третьем курсе стал активно участвовать в выставках и конкурсах, где не раз занимал первые места... Задача педагогов – разглядеть талант, поддержать тогда, когда это необходимо, направить, посоветовать и подсказать, – говорит член экзаменационной комиссии, известный жамбылский художник и ремесленник Казым Аманкосов.

По его словам, чтобы заниматься живописью, важно знать основы пост­роения и чувствовать форму изображаемых предметов. Именно поэтому экзамен объединяет две дисциплины – рисунок и живопись. Комиссия обращает внимание на грамотное расположение предметов на листе бумаги, степень владения материалами, способность передать объем, форму, блики и тени, фактуру... Наиболее частыми ошибками являются неправильно выбранный масштаб композиции, отсутствие симметрии там, где это необходимо.

– Пять-шесть лет назад можно было наблюдать такую картину: поступали 100 человек, а уже после первого семест­ра оставались 30. Но в последнее время остаются практически все, – отмечает профессор Болыс Уалиев. – Видимо, теперь молодежь понимает, что это направление не менее перспективно, чем юриспруденция или экономика. А научиться рисовать может каждый. Как говорят, для этого нужно только пять процентов таланта, все остальное – усердие и кропотливый труд.

#Образование #искусство #экзамены

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