Тимофей Скатов вышел в финал квалификации US Open

Далее ему предстоит сыграть против британца Билли Харриса

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов во втором раунде квалификации Открытого чемпионата США обыграл своего соотечественника Бейбита Жукаева сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанское дерби завершилось со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Для выхода в основную сетку US Open казахстанцу предстоит сыграть против британца Билли Харриса.

Денис Евсеев во втором круге квала проиграл нидерландцу, победителю «Челленджера» 2021 в Алматы Йесперу Де Йонгу - 3:6, 2:6.