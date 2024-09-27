ТиПО как драйвер экономики

Наращивая потенциал рабочих профессий

Эпоха массовой подготовки юристов и экономистов, видимо, подходит к концу. Аварии на объектах тепло- и водоснабжения оголили одну из важных проблем современности – отсутствие квалифицированных рабочих кадров. Дефицит, как известно, обусловлен низкой оплатой труда, незаинтересованностью молодых людей связывать судьбу с рабочей специальностью. Следую­щий год, как сказал Президент в Послании народу Казахстана, будет объявлен Годом рабочих профессий. При этом по поручению Главы государства менять сложившуюся ситуацию следует на уровне подготовки студентов: предстоит реформа системы технического и профессионального образования. О том, как обстоят дела с ТиПО сегодня и какие меры будут предприняты для продвижения идей трудолюбия и профессионализма, мы узнали у заместителя директора департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Республики Казахстан Акзиры Касымовой.

В Казахстане 2024⁄25 учебный год в организациях технического и профессионального образования начали 565 тыс. студентов. По поручению Главы государства нынче объем госзаказа увеличен до 143 тыс. мест, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Обусловлена такая инициатива не только стремлением снизить уровень дефицита рабочих рук, но и желанием развить научно-технический потенциал страны, конкурентоспособность государства на мировом уровне. Ведь не случайно в своем обращении Президент говорит о том, что «Реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности». И здесь возникает вполне резонный вопрос: а как готовить рабочие кадры в современное время, когда роботизированные системы и искусственный интеллект вступают почти в открытую конкуренцию с человеком?

– В условиях, когда роботизированные системы и искусственный интеллект становятся все более распространенными, подготовка рабочих кадров требует адаптации и переосмысления традиционных подходов. Мы говорим, к примеру, об интеграции технологий в образовательные программы, а также о включении в них навыков работы с современными программными средствами, анализа данных, программирования, – пояснила Акзира Касымова.

Для расширения возможностей студентов и их навыков на базе казахстанских колледжей создаются IT-центры, где обучаю­щиеся на основе виртуальной и дополненной реальности изучают заданные темы более детально. Если раньше, к примеру, рабочий многие задачи выполнял вручную, то с приходом автоматизации большинство процессов перешло в иной формат. Цифровизация же позволила применять в деятельности новейшие технологии и data-аналитику.

– В Послании Глава государства сказал важную вещь о том, что в отраслевые госорганы следует принимать выпускников колледжей, показавших высокие результаты. Мы считаем, что выпускники колледжей, получившие квалификации специалиста среднего звена и прикладного бакалавриата могут работать в отраслевых госорганах по соответствующим специальностям. Для поддержки студентов колледжей и наращивания потенциала рабочих профессий ежегодно проводится Национальный чемпионат WorldSkills Kazakhstan по 30 компетенциям и семи направлениям. Благодаря этой площадке студентам предоставляется возможность сотрудничества с ведущими компаниями страны. Значительно усиливается позиция и в мировом рейтинге. В 2023 году наши ребята показали наилучший результат за всю историю участия на EuroSkills Gdansk, завоевав две медали и четыре медальона отличия. Недавно студенты колледжей произвели настоящий фурор на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills-2024, добившись великолепного результата: семь медальонов, – отметила заместитель главы департамента.

Для укрепления профподготовки

Студенты, показавшие высокие результаты в учебе, при прохож­дении практики на производстве и получившие положительные рекомендации от работодателей, при отличной сдаче демонстрационного экзамена, имеющие трудовой стаж в рамках дуального обучения, призеры международных чемпионатов WorldSkills, а также выпускники, прошедшие международную сертификацию в рамках отраслевой аккредитации образовательных программ смогут работать в отраслевых государственных организациях. И это, безусловно, положительно скажется и на успеваемости молодых людей, и на формировании их дальнейших профессиональных принципов.

– Как отметил Президент, перед нами стоит задача по реформированию системы технического и профессионального образования, что обеспечит рост экономики и ее инвестиционную привлекательность, будет содействовать продвижению идей трудолюбия и профессионализма. Для предоставления возможностей качественного обучения, получения опыта работы и необходимых компетенций в различных организациях и на предприятиях, в том числе за рубежом, будут реализованы программы обмена для молодежи в рамках академической мобильности, – добавила собеседница.

Для успешной трансформации системы технического и профессионального образования важно учитывать как развитие управленческих кадров, так и усиление взаимодействия между организациями образования и производственными предприятиями. Представителями Министерства просвещения реализуется проект «1 000 лидеров изменений в образовании», направленный на создание резерва квалифицированных управленцев. Это важный шаг для обеспечения эффективного менеджмента в организациях образования.

– Поддержка и развитие педагогических кадров ведется через различные формы профессионального роста. Это, к примеру, стажировки на базе предприятий, что позволяет педагогам лучше понять реальные потребности и требования бизнеса, а также помогает сделать образовательные программы более актуальными и эффективными. Также уделяется пристальное внимание программам наставничества, где высококвалифицированные педагоги и специалисты помогают менее опытным коллегам развивать профессиональные навыки. Отметим, что наши студенты и педагоги системы ТиПО проходят стажировки в Китае, Италии, Турции, Германии. И это не считая международного сотрудничества по расширению академической мобильности педагогов и учащихся, – сказала Акзира Касымова.

Важным аспектом в подготовке специалистов является сотрудничество с бизнесом. В настоящее время, по информации пресс-службы Минпросвещения, 518 предприятий страны активно сотрудничают с 410 колледжами, применяя различные формы взаи­модействия, такие как дуальное обучение и шефство, что обеспечивает практическую подготовку и трудоустройство выпускников. Более 104 тыс. студентов охвачены профессиональной практикой, порядка 7 тыс. педагогов прошли стажировку на базе шефствующих предприя­тий. Колледжами при участии предприятий обновлены свыше 8 тыс. образовательных программ. Обновлена материально-техническая база 104 колледжей. Все эти меры направлены на укрепление профессиональной подготовки молодежи и наращивание экономического потенциала страны. Безусловно, эта работа будет продолжена.

– Для создания благоприятной среды и получения знаний о предпринимательстве, бизнес-планировании и развитии стартапов на базе казахстанских колледжей с прошлого года открываются студенческие центры Business Startup. На сегодня их количество достигло 27. Это важный шаг в развитии предпринимательства среди молодежи и поддержке студентов, желающих осуществить свои бизнес-идеи. Они обучаются различным навыкам в этой сфере у опытных менторов. Также проводятся стартап-конкурсы, где учащиеся могут не только презентовать свои идеи, но и получить дополнительную поддержку в их реализации. 119 государственных колледжей уже реализуют товары собственного производства, что дает им возможность самостоятельно зарабатывать, – отмечают в профильном департаменте.

В рамках предоставленной академической самостоятельности колледжи разрабатывают образовательные программы с участием работодателей на основе требований ГОСО, профессио­нальных стандартов, стандартов WorldSkills и определяют сроки обучения. Упомянутые программы проходят двухэтапную экспертизу и по ним ведется специальный реестр, в который вошли более 8 тыс. обновленных образовательных программ.

– Согласно Концепции развития рынка труда до 2030 года территория республики разделена на четыре макрорегиона. Наша задача – подготовить рабочие кадры­ с учетом специфики каждого из них. В соответствии со спросом проводится профилизация колледжей, – резюмировала Акзира Касымова.

Меры по реформированию системы технического и профессионального образования в Казахстане направлены на решение ключевых проблем, таких как дефицит квалифицированных рабочих кадров, интеграция современных технологий и улучшение взаимодействия между организациями образования и бизнесом. Применение международных стандартов, развитие IT-центров, активное сотрудничество с промышленностью и поддержка предпринимательских инициатив помогают подготовить кадры, способные успешно работать в условиях современных вызовов и конкуренции. Согласно тезисам Президента, отраженным в Послании, важно не просто реформировать систему профессионального технического образования, но и создать нерушимый фундамент по подготовке сильных, конкурентоспособных специалистов.