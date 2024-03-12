То деньги присвоят, то перемены урежут

В ходе прокурорской проверки был установлен факт присвоения директором одной из школ Павлодара 2,5 млн тенге путем фиктивного трудоустройства работника. Материалы переданы в Антикоррупционную службу, проводится досудебное расследование. Это то, что касается пресечения прокурорами хищения денежных средств в учебных заведениях. Но в них, как оказалось, предостаточно и других, вроде бы не столь явных, но тем не менее существенных нарушений.

К примеру, проверка показала, что камеры видеонаблюдения в школах города функционируют без записи, у них отсутствует дос­туп к видеоархивам и выход на пульт ЦОУ полиции. То есть они просто фиксируют «картинки» и не позволяют в случае необходимости принять меры сотрудникам полиции. Данные недоработки подлежали исправлению еще в 2023 году в рамках проекта Smart City Pavlodar, который до сих пор не реализован в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств. Местными исполнительными органами в отношении него ведется претензионно-исковая работа. Но фактически видеонаблюдение слепое. По всем установленным фактам приняты меры прокурорского надзора.

Он применен и по другому случаю. В начале нынешнего года прокуратурой области был проведен анализ соблюдения прав учащихся. В итоге был установлен факт начисления студентам медицинских колледжей стипендии без учета ее повышения.

Так, с 1 сентября 2023 года приняты законодательные поправки по повышению размера выплат. Стипендия увеличилась на 10,5 тыс. тенге – с 20 948 до 31 422. Несмотря на это, 965 студентов с начала текущего учебного года продолжали получать стипендию по старой ставке. По акту прокурорского надзора акима­том области изыскано 40 млн тенге для погашения образовавшейся задолженности. В настоя­щее время все причитающиеся суммы студентам выплачены, виновные лица понесли наказание.

Пресечение финансовых нарушений прокурорам положено контролировать по роду службы. А вот школьные расписания и продолжительность уроков и перемен? Оказалось, что и здесь необходим прокурорский надзор.

Такой вот пример. В позапрошлом году надзорными органами была проведена проверка школ. Она показала, что в них действует недостаточное время, отведенное школьникам на проветривание кабинетов и питание (перемены). Тогда прокуроры констатировали, что в 142 школах области продолжительность перемен между уроками не соответствовала требованиям действующего законодательства. По акту надзора она была увеличена, таким образом удалось защитить права более 19 тыс. учеников.

Другой факт. Арендаторы школьных столовых области пожаловались, что 315 тенге слишком мало для того, чтобы нормально кормить учащихся 1–4-х классов. Сами дети тоже жаловались на качество блюд, размер порций. Вдобавок в школах перестали выдавать и обе­щанный мед. После обсуждения этого вопроса финансирование обедов для детей решено было увеличить до 450 тенге. Тем более, как выяснилось, тариф в 315 тенге был установлен в 2019 году и не менялся до прокурорской проверки.