Токаев дал оценку своему первому государственному визиту в Катар

Президент, Поездки
140
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал свою поездку в Катар, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

- Я высоко оцениваю результаты первого государственного визита в Катар. Главным итогом содержательных переговоров с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани стал вывод казахско-катарских отношений на уровень стратегического партнерства. Убедительным свидетельством особого характера сотрудничества между двумя странами служит и солидный пакет подписанных в ходе визита документов. Мы продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Государством Катар на благо наших братских народов, - написал президент в Instagram.

Отметим, Касым-Жомарт Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара.

 

#Токаев #визит #поездка #оценка #Катар

Популярное

Все
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
В экстремальных условиях принимала роды бригада «неотложки» в Туркестанской области
Зарплаты «мертвым душам»
Многомесячная судебная тяжба по обвинению полицейским журналиста в клевете завершилась штрафом
Опыт сосуществования и солидарности
Бывают ли кредитные чудеса?
Штрафом реку не спасешь
Демографический рост в Казахстане требует подготовки к новым вызовам в сфере образования
Медиаксперты предложили меры по решению вопросов, связанных с этикой работников СМИ
Инвестиционный держите шаг!
Величайшие фотографии дикой природы от National Geographic показали в Астане
В результате взрыва обрушилось здание магазина в Темиртау
К угрожающим рассылкам о «нападении» на казахстанские школы причастны жители стран СНГ
Жительница Жетісу родила тройню и стала многодетной мамой
Взрыв в магазине Темиртау: найдено тело женщины
Отменить экспортную пошлину на подсолнечник предлагает депутат Егизбаев
На «дистанционку» перевели школьников Астаны
Пациента с признаками инсульта фельдшеры доставили в больницу на санях в СКО
Пенсионные накопления казахстанцев «запустили в небо»
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
Жить надо по средствам
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Как изменилась численность казахстанцев за год
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Застройщик в халате
В приоритете – реальное производство
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Нужны понятные правила игры
Наименьшая цена не всегда наилучшая
...А дома – лучше
Кандасы помогут выучить язык
А про надбавку позабыли
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консульта…
Президент обсудил с Nebras Power перспективы сотрудничества…
Токаев одобрил планы Power International Holding по вхожден…
Токаев побеседовал с главным исполнительным директором Qata…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]