Токаев дал оценку своему первому государственному визиту в Катар

- Я высоко оцениваю результаты первого государственного визита в Катар. Главным итогом содержательных переговоров с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани стал вывод казахско-катарских отношений на уровень стратегического партнерства. Убедительным свидетельством особого характера сотрудничества между двумя странами служит и солидный пакет подписанных в ходе визита документов. Мы продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Государством Катар на благо наших братских народов, - написал президент в Instagram.