Токаев: Для нас большая честь, что первый визит в Центральную Азию президент Сингапура совершает именно в Казахстан

Президент, Международное сотрудничество, Политика
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в резиденции Акорда. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов двух стран и традиционного совместного фотографирования лидеры проследовали в зал для проведения встречи в расширенном формате.

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

Приветствуя Халиму Якоб, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство в управлении Сингапуром в столь непростое время.

«Для нас большая честь, что первый визит в Центральную Азию президент Сингапура совершает именно в Казахстан. Ваш визит в нашу страну – это историческое событие. Уверен, этот визит станет началом новой вехи в нашем взаимовыгодном сотрудничестве. Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению отношений с Сингапуром», – заявил глава нашего государства.

В марте текущего года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений. В этом контексте президент Казахстана отметил, что за этот период между двумя странами были налажены доверительный политический диалог и активные межпарламентские связи.

Ключевое место в казахско-сингапурских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Лидер Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий.

«Общий объем сингапурских инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов. Несмотря на экономические потрясения и пандемию, в прошлом году объем взаимной торговли приблизился к 2 млрд долларов. Считаю, что это очень хороший результат», – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на наличии прочной институциональной базы для двустороннего сотрудничества, в которой важную роль играет Казахско-сингапурский деловой совет.

«Будем поддерживать наших граждан, которые посещают Сингапур в качестве туристов. И, конечно, наши двери всегда открыты для Ваших туристов и для Ваших бизнесменов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан серьезно настроен на тесные отношения с Вашей страной», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и теплое гостеприимство, оказанное ей и сингапурской делегации. Она высоко оценила уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром.

«Вы совершенно правы. Это первый в истории визит президента Сингапура в Казахстан и в целом в Центральную Азию. И поэтому это важный визит. Как вы знаете, Казахстан является очень ценным партнером для нас в регионе Центральной Азии, потому что мы видим, что, по сути, ваша страна региональный лидер. Это очень важно для нас, и мы поддерживаем очень хорошие отношения на протяжении многих лет. У нас не только теплые отношения, но и общая приверженность таким принципам, как открытость и порядок. И это то, что важно как для Казахстана, так и для нас», – отметила она.

Наряду с этим отмечена важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Высшей школой государственной политики Назарбаев Университета и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам расширения экспортных возможностей, открытия совместных предприятий на территории нашей страны. В частности, речь шла о ходе реализации совместного инвестиционного проекта по строительству агломерации G4 City вблизи города Алматы, расширения сотрудничества между финансовыми институтами.

Кроме того, президенты рассмотрели перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках сопряжения Транскаспийского международного транспортного коридора и инициативы «Пояса и пути», а также запуска прямого воздушного сообщения между странами.

В ходе беседы также был обсужден ряд актуальных тем международной повестки дня, включая взаимодействие Казахстана и Сингапура в рамках многосторонних структур.

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