Токаев: Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter пост по случаю 31 мая – Дню памяти жертв политических репрессий и голода, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода. Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы", – написал Касым-Жомарт Токаев.