День памяти жертв политических репрессий отмечают казахстанцы

Сегодня в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий, который согласно указу президента от 5 апреля 1997 года отмечают ежегодно 31 мая, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В память о многочисленных жертвах в стране проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные.

Репрессии затронули миллионы советских граждан. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. В период с 1920 по 1953 год только в Казахстане было осуждено более 100 тыс. человек, к 25 тыс. была применена высшая мера наказания - расстрел.

В ранние годы советской власти аграрная, кочевая страна претерпевала значительные трансформации. Массовая индустриализация и рост городов приводили к истощению материальных ресурсов крестьян. Лидер Компартии Казахстана Филипп Голощекин в 1927 году объявил курс "Малого октября". Это означало коллективизацию и перевод казахов-кочевников на оседлый образ жизни.

В результате перегибов и изъятия скота у населения, в период массового голода 1932-1933 годов в Казахстане погибло более полутора миллионов человек. Свыше 600 тысяч казахов покинули пределы страны.

Политика властей вызвала вооруженные выступления, которые были подавлены. Интеллигенция критиковала партийных деятелей за ошибки и перегибы. Советская власть учла факт участия многих деятелей в движении "Алаш-Орда", которое выступало за национальную независимость, в годы гражданской войны.

В 1928 году были арестованы 44 "буржуазных националиста", среди которых Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Магжан Жумабаев, Жусупбек Аймаутов, Халел Габбасов и другие. В сентябре 1930 года арестовали Мухамеджана Тынышпаева, Халела Досмухамедова, Жакыпа Акбаева и других лиц. Часть из них были сосланы на территорию России в Центрально-Черноземную область. Почти всех репрессировали в 1937-1938 годах.

Среди жертв репрессий также Турар Рыскулов, Ныгмет Нурмаков, Султанбек Ходжанов, Узакбай Кулумбетов, Ураз Джандосов, Абильхаир Досов, Смагул Садвакасов, Темирбек Жургенов, Алихан Букейханов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Беимбет Майлин, Кудайберген Жубанов, Санджар Асфендияров. Именами этих деятелей в современном Казахстане названы улицы и государственные учреждения. Их труды изучают школьники и студенты и исследуют ученые. В их честь в стране установлены мемориалы и памятники.

По данным историков, всего в 1937-1938 годы в советском Казахстане были осуждены 118 тысяч человек. Из них 25 тысяч были расстреляны. Среди осужденных были лидеры национальной оппозиции страны, которые выступали против советской политики. По мнению специалистов, в истории того времени осталось еще много "белых пятен".

В советское время на территории Казахстана действовал крупный исправительно-трудовой лагерь Карлаг. Его заключенные были заняты в сельскохозяйственном и индустриальном производстве. За время его работы, в Карлаге побывало более миллиона человек. В республике находился и уникальный по своему назначению АЛЖИР - Акмолинский лагерь жен изменников родины, контингент которого составляли жены осужденных за политические преступления. На эти годы пришлись и массовые депортации целых народов в Казахстан.

Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 миллион 200 тысяч человек.

Участники демонстраций, проходивших в СССР в декабре 1986 года, в независимом Казахстане также приравнены к жертвам политических репрессий. Поводом для начала событий стало снятие с должности первого секретаря ЦК Казахской ССР Динмухамеда Кунаева и назначение на его место Геннадия Колбина. В стране прошли массовые акции протеста, которые были подавлены. В итоге, число задержанных превысило 8,5 тысячи человек. Эти события положили начало демократизации политической жизни страны.

Всего через 5 лет независимый Казахстан объявил о государственном суверенитете. В 1993 году в Казахстане был принят закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Цель его принятия - восстановление справедливости и возмещение понесенного пострадавшими ущерба.

В столице Казахстана в 2012 году в День памяти жертв политических репрессий открыли памятник. Монументальная скульптура увековечивает страдания народа в тяжелые годы. Комплекс представляет собой "Стену скорби" в форме части юрты "Кереге" и скульптурную группу, состоящую из фигур женщины и ребенка.

Отметим, что идея установки памятника принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Автором архитектурной концепции "Стена скорби" стал Орал Алибаев, а концепцию монумента разработал скульптор Валерий Пирожков.

"Коллективизация оказалась жестоким экспериментом, она разрушила вековой уклад жизни аула, были подорваны тысячелетние устои кочевой цивилизации на нашей земле. Все это привело к страданиям миллионов людей. Голод и его ужасные последствия стали крупной гуманитарной катастрофой советского периода", - сказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии памятника.

Он отметил, что последовавшие демографические потери редко происходили в мировой истории, и подчеркнул, что "репрессиям были подвергнуты не только казахи, но и 1,5 миллиона представителей других этносов, насильно депортированных в Казахстан".

"Сострадание и помощь со стороны казахского народа помогли им выжить и обрести надежду. Таковы были результаты трагического эксперимента под лозунгом "светлого будущего коммунизма". Подобное бывает, когда вместо эволюционного развития происходят революции. Открывающиеся в разных регионах страны монументы "Қазақ халқына мың алғыс" являются проявлениями чувства искренней благодарности разных народов, которые нашли кров на казахской земле. Несмотря на масштаб потерь, наш народ сохранил свои лучшие национальные черты. Не ожесточился. Сохранил вековую мудрость. Но он всегда будет помнить об этих страшных испытаниях, беречь и ценить величайшее достояние – нашу Независимость", – подчеркнул первый президент.

Нурсултан Назарбаев добавил, что "уроки истории только тогда имеют ценность, когда они осмыслены и осознаны современным поколением казахстанцев".

"Поэтому социальное единство, межнациональное согласие, стабильная экономика и высокий международный авторитет Казахстана являются надежной гарантией от тех потрясений, которые наш народ пережил в XX веке. Мы должны ценить эти достижения, чтобы никогда не повторить печальные страницы прошлого", – заключил Назарбаев.

В Акмолинской области сейчас действует мемориальный комплекс, посетители которого могут ознакомиться с историями тысяч погибших узниц лагеря.

В 2017 году в Алматы также открыли памятник жертвам голода в Казахстане в 1931-1933 годах. Композиция изображает женщину, держащую на руках обессилевшего ребенка. Памятник установлен в сквере Карагайлы на пересечении улиц Кабанбай батыра и Наурызбай батыра. Трехметровая скульптура выполнена из бронзы и гранита.

В этом году, в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода, председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев презентовал новые тома сборника уникальных документов "Ашаршылық. Голод. 1928 - 1934", а Библиотека первого президента передала архивные документы Музейно-мемориальному комплексу "АЛЖИР".