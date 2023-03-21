Токаев: Этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза

Общество
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Глава государства  Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы на площади у монумента "25-летие Независимости", передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda

Фото: t.me/Aqorda

Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии Наурыз на площади у монумента "25-летие Независимости" и выступил с речью.

"Издревле наши предки отмечали Наурыз – праздник, символизирующий приход весны и начало нового года. Ведь именно в это время устанавливается равноденствие дня и ночи, а зимние морозы и стужа отступают под лучами весеннего солнца.

Это прекрасное время возрождения природы и восстановления жизненных сил.

Для нашего народа праздник Наурыз всегда олицетворял благоденствие. В этот день те, кто находился в ссоре, прощали друг друга и мирились. Сердца людей наполнялись добротой и милосердием. За общим дастарханом аксакалы делились своими теплыми пожеланиями с молодежью.

Наши предки считали Наурыз праздником труда и созидания. В эти весенние дни они расчищали родники, высаживали деревья. Одним словом, Наурыз считался предвестником обновления. 

Этот праздник объединяет весь наш народ. Его мы празднуем как единая нация. Наурыз олицетворяет собой общие для всей страны ценности. Поэтому является воистину народным праздником.

Этот великий день олицетворяет такие качества, как братство, забота о ближнем, уважение, патриотизм. Мы – народ, верный заветам предков. 

Ровно год назад я выступил с инициативами, направленными на масштабную модернизацию всех сфер жизни нашей страны. Народ поддержал наши предложения. За год мы успешно реализовали все намеченное.

В ходе референдума были внесены важные поправки в Конституцию страны. Осуществлены серьезные политические шаги, направленные на обновление системы власти.

Накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты, которые являются серьезным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны.

Символично, что этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза.

Сегодняшний облик Нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника. В дни великого народного праздника наша страна значительно преобразилась. 

Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию нашего государства. Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены.

Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель.

Несмотря на различия во взглядах наших граждан, у всех нас общие устремления – это благополучие народа и светлое будущее государства. Мы будем вместе трудиться для достижения этих общих целей.

Предстоит большая работа. Если мы сплотимся, то сможем преодолеть любые  препятствия. Я верю в светлое будущее нашего талантливого народа. Интересы государства – превыше всего. 

Мы должны проявлять заботу о молодежи, создавать для нее все условия. Я верю в нашу молодежь и возлагаю на нее большие надежды!

Будущее – в руках подрастающего поколения. Поэтому давайте будем вносить вклад в развитие родной страны!


Не зря в народе говорят: "Сила в единстве". Если мы сохраним согласие и сплоченность в обществе, то достигнем нашей ключевой цели – построим Справедливый Казахстан. 

Нам нужно объединиться и проявить солидарность на пути к достижению общей цели.

В этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы. Пусть сбудутся все помыслы тех, кто держит Оразу!

Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость!

Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!".

#Наурыз #весна #праздник

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