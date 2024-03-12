Токаев и Алиев открыли Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули

Международное сотрудничество, Президент, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Современный инновационный Центр был построен по инициативе Касым-Жомарта Токаева в кратчайшие сроки в качестве гуманитарного дара братскому народу Азербайджана от казахстанцев

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в торжественной церемонии открытия Центра детского творчества имени казахского композитора Курмангазы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

– Это наш дар от имени народа Казахстана. По моему личному поручению этот дар преподносит частная компания BI Group, и это от всей души, от всего народа. Я думаю, что данный объект, безусловно, послужит на благо укрепления всесторонних связей между нашими странами. Желаю вам успехов и процветания. Нет никаких сомнений в том, что этот священный регион Азербайджана получит мощное развитие, – отметил президент Казахстана в беседе с жителями Физули.

В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и весь народ Казахстана.

– Хочу выразить Вам благодарность за такой братский дар. Это Ваша личная инициатива – создать на освобожденных землях Центр детского творчества. Когда Вы посещали Азербайджан в прошлый раз полтора года назад, была сделана презентация этого Центра, и буквально в течение года он был построен и сегодня официально открывается. Центр носит имя великого сына казахского народа Курмангазы. Как вчера мы с вами говорили, это будет не только Центр детского творчества, это будет Центр дружбы и братства Казахстана и Азербайджана. Мы искренне благодарны за эту инициативу. Это будет жить в памяти всех азербайджанцев, – сказал президент Азербайджана.

Выбор имени Курмангазы для нового образовательного комплекса также не случаен – именно легендарные произведения выдающегося казахского кюйши стали достоянием всего тюркского мира.

– Действительно, Курмангазы – это титан казахской музыки, можно даже сказать, неотъемлемая часть тюркской культуры. Казахскую музыку трудно представить без имени Курмангазы. Его музыка очень динамичная, современная. До настоящего времени его знаменитый кюй «Сарыарка» слушается с большим волнением, – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры двух стран совместно осмотрели новые кабинеты, классы, залы и творческие студии Центра детского творчества.

Закладка первого камня объекта состоялась в марте 2023 года. Проектирование было выполнено за 3 месяца, а строительство завершено за 9 месяцев.

Центр расположен на территории 1,5 га, общая площадь застройки составляет 2 700 квадратных метров. В двухэтажном здании созданы все необходимые условия для внешкольного обучения 600 детей в несколько смен. Предусмотрены лекционный зал, класс шахмат, кулинарный класс, студия искусства и скульптуры, зал хореографии и спортзал, кабинет звукозаписи, музыкальный и вокальный класс, кабинеты фото-и видеомонтажа, веб-дизайна и робототехники, актовый зал, класс 3d-моделирования. Особое внимание планируется уделять IT-стартапам и национальной культуре Азербайджана, в том числе искусству ковроткачества.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил коллективу Центра копию домбры Курмангазы и автобус для перевозки воспитанников образовательного комплекса.

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