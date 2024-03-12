Токаев и Алиев ознакомились с генпланом развития Физули

Фото: пресс-служба президента РК

Второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Азербайджанскую Республику начался с совместного осмотра с Ильхамом Алиевым разрушенных мест и ознакомления с генеральным планом развития города Физули, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Главы государств были проинформированы о принимаемых мерах по восстановлению города и прилегающих территорий.

Президентам представили новый облик населенного пункта, эскизы и проекты будущего административного центра, городского парка и других важных объектов.

Как сообщили лидерам Казахстана и Азербайджана, здесь ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы. В мае 2023 года был заложен фундамент внутригородской улично-дорожной сети и систем водоснабжения, канализации и управления дождевыми водами.

Также состоялось открытие цифровой подстанции и центра управления «Физули».

Одновременно начато строительство административных зданий, коммунальных помещений, жилого квартала. На данный момент в Физули строится 38 многоэтажных зданий.